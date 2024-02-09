Новый главком ВСУ Сырский рассказал, за счет чего собирается побеждать
Недавно назначенный главнокомандующим ВСУ Александр Сырский сделал первое заявление в этой должности. Рассказал о планировании боевых действий, военной логистике, восстановлении войсковых частей и «будущих векторах построения победы».
Заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.
Из «новых задач» в первую очередь назвал «детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии , которое поступает от международных партнеров». Заявил о важности военной логистики и квалификации личного состава , а главной ценностью ВСУ назвал жизнь и здоровье военнослужащих.
«Поэтому соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений – с усилением подготовки личного состава – теперь как никогда актуально», – написал Сырский.
«Одним из будущих векторов построения победы» командующий назвал широкое применение беспилотных систем и современных средств РЭБ . А одной из главных составляющих общего успеха в войне – надежный тыл.
Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля объявил об увольнении Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ. Вместо Залужного назначил генерала Сырского. В Украине неоднозначно восприняли решение президента.