Секретные данные Пентагона слил молодой расист, работающий на военной базе — WP

Опубликовано: 13.04.2023 11:39 , Обновлено: 13.04.2023

За утечкой сотен засекреченных документов Пентагона стоит «молодой расистский энтузиаст оружия, который работал на военной базе и стремился произвести впечатление на два десятка товарищей по интернет-чату». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на материал The Washington Post.

Издание WP взяло интервью у подростка — участника интернет-группы. Он описал мужчину с инициалами “OG” из их онлайн-переписки, а также поделился фотографиями и видео. The Post также просмотрела видео, на котором мужчина, идентифицированный как OG, находится на стрельбище с большой винтовкой.

«Он выкрикивает в камеру серию расистских и антисемитских оскорблений, затем производит несколько выстрелов в цель», — пишет издание.

OG рассказал участникам той же интернет-группы, что он работал на военной базе, где его работа заключалась в том числе в просмотре больших объемов секретной информации.

Мужчина, похоже, выступал в качестве лидера на сервере, первоначально созданном в 2020 году на платформе обмена сообщениями Discord небольшой группой энтузиастов оружия и геймеров. Группа имела несколько названий, но чаще всего ее называли Thug Shaker Central. По информации СМИ, начиная с прошлого года OG размещал документы на канале на сервере, который он назвал “Медведь против свиньи”, что является отсылкой к войне в Украине, а также вирусным видео, на котором свиньи сражаются с черным медведем.

По словам подростка, опрошенного WP, OG “имел мрачное представление о правительстве”, изображая правительство, и особенно правоохранительные органы и спецслужбы, как репрессивную силу. Он разглагольствовал о “злоупотреблениях правительства”.

В сообщении говорилось, что подробности были анонимно подтверждены другими членами группы, и что они просмотрела в общей сложности 300 фотографий секретных документов.

Текущее местонахождение OG неизвестно. Участник подростковой группы рассказал WP, что он “казался очень сбитым с толку и растерянным относительно того, что делать”.

«Он полностью осознает, что происходит и каковы могут быть последствия. Просто не уверен в том, как решить эту ситуацию … Он, кажется, очень расстроен из-за этого», — рассказал подросток.

В своем последнем сообщении своим коллегам по группе OG посоветовал им «не высовываться и удалять любую информацию, которая может иметь к нему отношение», включая любые копии секретных документов.

Что за секретные данные?

Напомним, в социальные сети на днях попали документы, в которых, согласно источникам публикаций, подробно описываются засекреченные планы США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед анонсированным контрнаступлением. По данному факту Пентагон уже начал расследование, сообщили американские СМИ со ссылкой на представителей администрации президента США.

Как отмечают эксперты, часть документов — карт наступлений, фотографий и графиков ожидаемых поставок оружия украинским войскам, численности войск ВСУ и других планов — выглядит весьма аутентично.

В Сеть слили «засекреченные карты» контрнаступления Украины — NYT

Позже в Мионобороны США признали, что в Сеть попала очень секретная информация, обнародование которой представляет очень серьезный риск для нацбезопасности. Хотя в Госдепартаменте США заявили, что «утечка документов» Пентагона не помешает США продолжать поддержку Украины.

Новость Телеграф

Тем временем представитель министерства обороны Украины по вопросам разведки обвинил Россию в подтасовке особо секретных документов Пентагона.

«Самые успешные операции были в Фотошопе» — В ГУР Украины оценили слитые документы Пентагона