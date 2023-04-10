"Самые успешные операции были в Фотошопе" - В ГУР Украины оценили слитые документы Пентагона

Опубликовано: 10.04.2023 14:28 , Обновлено: 10.04.2023

Представитель министерства обороны Украины по вопросам разведки обвинил Россию в подтасовке особо секретных документов Пентагона, утекших в Сеть в последние недели.

“За последние десятилетия самые успешные разведывательные операции России проводились в Photoshop”, - заявил Андрей Юсов, представитель военной разведки Украины, в интервью национальному телевидению, размещенному и на сайте ГУР в субботу.

“Основываясь на предварительном анализе этих документов, мы видим ложные цифры потерь с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников”, - сказал Юсов.

Представитель разведки Украины заявил, что потребности украинской армии “обсуждались на всех уровнях” и что “ни для кого не секрет, что Украина просит самолеты, танки, боеприпасы и другие вещи”.

Его заявление перекликается с более ранними заявлениями Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента Украины, который написал в пятницу в своем Telegram-канале, что, по его мнению, за предполагаемой утечкой стоят россияне.

Подоляк заявил, что распространенные документы не соответствуют действительности, не имеют “ничего общего с реальными планами Украины” и основаны на “большом количестве вымышленной информации”.

Как ранее сообщал Телеграф, по мнению аналитиков, злоумышленники использовали просочившиеся документы для распространения дезинформации.

Документ с цифрами жертв, например, был изменен в последние недели, чтобы более чем вдвое сократить число погибших в России, прежде чем был распространен по пророссийским каналам Telegram.

Отвечая ранее на вопрос об изображениях, циркулирующих в Twitter и Telegram, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил CNN, что “у нас нет ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии Соединенных Штатов и НАТО в конфликте между Россией и Украиной”.