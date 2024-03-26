Секретарь Совбеза РФ Патрушев обвинил Украину в теракте в "Крокусе"

Опубликовано: 26.03.2024 15:21 , Обновлено: 26.02.2025

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 марта при ответе на вопрос журналиста заявил, что Украина причастна к теракту в "Крокус Сити Холл".

“Конечно, Украина”, - ответил Патрушев на вопрос “ИГИЛ или Украина?”.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников в интервью журналисту телеканала “Россия” Павлу Зарубину также заявил, что за терактом в “Крокусе” стоит Украина.

“Бандиты намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали. На той стороне их намеревались встретить, как героев”, - рассказал Бортников.

По его словам, оперативно-розыскная деятельность продолжается, чтобы найти “всех участников этой бойни”. России, продолжил глава ФСБ, помогают спецслужбы “дружественных государств”.

Ранее о причастности Украины к теракту также говорил президент РФ Владимир Путин. «Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима”, - заявил он.

25 марта на это обвинение ответил президент Украины Владимир Зеленский: “Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он — самое большое окно для террора”.

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Напомним, вечером 22 марта 2024 года в концертном зале “Крокус Сити Холл”, который расположен в Красногорске Московской области, произошел теракт. Вооруженные люди расстреливали людей, а затем совершили поджог. Среди погибших есть и белорусы.

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