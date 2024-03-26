Во время теракта в Crocus City Hall погиб бывший милиционер из Барановичей

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Опубликовано: 26.03.2024 08:24 , Обновлено: 26.03.2024

В посольстве Беларуси в России сообщили о гибели ещё одного белоруса во время теракта в подмосковном торговом центре Crocus City Hall, который произошёл 22 марта. Обновлённые списки погибших опубликовали в МЧС России.

В официальном Telegram-канале белорусского посольства сообщили, что 44-летний Вадим Кулик, который работал охранником комплекса, перестал выходить на связь с момента теракта. Там добавили, что сотрудники ведомства “находятся в контакте с его родственниками и коллегами”. Ввиду того, что тело значительно повреждено, требуется ДНК-экспертиза, которой уже занимаются специальные структуры.

Вадим Кулик и актёр Сергей Бурунов. Фото из личного архива семьи

По словам родного брата погибшего белоруса, Вадим Кулик работал в ТЦ Crocus City Hall около восьми лет. До этого мужчина служил на протяжении 17 лет в Барановичском отделе внутренних дел на транспорте, пишет онлайн-портал BAR24.

– Когда из милиции ушел, сказал: «Что я умею»? Работать охранником в Беларуси ему было не интересно. Да и заработки небольшие. Кто-то из знакомых подсказал, что набирают охранников в «Крокус». Он сказал: «Мне это интересно. Поеду – попробую». Вот и поехал, – поделился воспоминаниями брат Вадима Виталий Кулик.

Таким образом, количество погибших белорусов во время трагедии под Москвой достигло двух. Ранее стало известно о гибели женщины 1978 года рождения. Ещё один уроженец нашей страны, Алим Кошеваров, который также работал охранником в Crocus City Hall, получил три ранения в живот и находится в Боткинской больнице Москвы.

Известно, что из общего числа погибших, которое на вечер 25 марта составило 137 человек, 40 из них погибли в результате огнестрельных ранений и 97 — в результате пожара, сообщило издание Brief.

Ранее Telegraf.news писал, что иранские СМИ опубликовали новое обращение представителей террористической организации ИГИЛ, в котором те пообещали устроить новые теракты в отсечку за “пытки пленных братьев”.

«Ожидайте очень тяжелых, смертельных ударов» — ИГИЛ объявил о подготовке новых терактов в России