СБУ показала новые видео удара экспериментальными морскими дронами по Крымскому мосту

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Опубликовано: 16.08.2023 07:49 , Обновлено: 16.08.2023

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала новые видекадры с моментом июльской атаки на Крымский мост. Согласно заявлению главы СБУ Василия Малюка, удар по опоре моста был нанесен с помощью экспериментального морского дрона.

Эксклюзивные кадры атаки 17 июля, какой его видели операторы морских дронов, СБУ передала американской телекомпании CNN. На видео запечатлены два удара - по автомобильному и железнодорожному участкам моста - за секунды до того, как катер, начиненный 850 кг взрывчатки, врезался в опору моста и подорвал её.

На двух других видеозаписях, предоставленных телеканалу источниками в СБУ, показаны кадры с камер наружного наблюдения. На них также видно, как морской беспилотный катер врезается в автомобильную часть моста, а спустя примерно пять минут с противоположной стороны вблизи железнодорожной части моста взрывается второй дрон.

Глава СБУ Василий Малюк в интервью американскому телеканалу рассказал, что экспериментальные дроны, использованные для удара по мосту, получили название «Морская малышка» (Sea Baby). По его словам, это уникальная разработка СБУ, в которой не принимали участие сторонние частные компании, а западные партнёры не оказывали в этом помощи ни оборудованием, ни каким-либо иным образом. Глава СБУ подчернул, что на разработку ушло много месяцев, но в результате СБУ смогла успешно применять их для атак с моря.

По словам Малюка, морские надводные дроны использовали не только для удара по Крымскому мосту, но и в недавней атаке по кораблю “Оленегорский горняк” и танкеру “Sig”.

Украинский дрон подбил российский танкер в районе Крымского моста

Василий Малюк в интервью американскому телеканалу также по сути признал ответственность СБУ за первую атаку на Крымский мост в октябре прошлого года, однако подробностей той спецоперации раскрывать не стал.

Появилось видео подрыва Крымского моста

Напомним, очередной подрыв на Крымском мосту через Керченский пролив произошёл ночью 17 июля 2023 года. В результате ЧП на некоторое время было остановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Оказалось, что один из пролетов автодорожной части повреждён настолько, что восстановлению не подлежит. Отремонтировать Крымский мост российские власти пообещали к 31 декабря 2023 года.

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