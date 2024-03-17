Сбили 35 дронов в восьми регионах. В Минобороны РФ заявили о массовой атаке беспилотников

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Опубликовано: 17.03.2024 09:42 , Обновлено: 17.03.2024

Министерство обороны России утром в воскресенье, 17 марта, заявило о массовой атаке беспилотников на российские регионы. В общей сложности военное ведомство насчитало 35 сбитых дронов в восьми регионах

Так, по данным Минобороны, в течение минувшей ночи и утра 17 марта беспилотные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территорией:

Московской области (4 дрона),

Белгородской области (3 дрона),

Калужской области (2 дрона),

Орловской области (1 дрон),

Ростовской области (1 дрон),

Ярославской области (4 дрона),

Курской области (3 дрона),

Краснодарского края (17 дронов).

В тегерам-каналах Белгорода рассказали о том, что всё утро в городе были слышны сирены ракетной опасности, некоторые местные жители поделились видео со звуками обстрелов и пожаров, вспыхнувших в частном секторе и жилой многоэтажке. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, как минимум четыре дрона сбросили взрывные устройства на территории поселка Октябрьский. В результате взрывов обошлось без пострадавших, но были повреждены линии электро- и газоснабжения.

Среди целей беспилотников этой ночью оказался нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на -Кубани. По данным телеграм-канала Shot, беспилотники хоть и удалось сбить, в результате падения одного из них вспыхнул пожар. На его тушение были брошены 25 единиц техники и 83 человека. Сообщается об одном погибшем - мужчине, который, по предварительным данным, причина смерти — сердечный приступ.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырёх беспилотниках, которые сбили на подлёте к Москве, один из них - в городском округе Домодедово, где расположен один из аэропортов. По официальной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Кроме того, в Минобороны отчитались о “пресечении попытки террористической атаки” в Белгородской области. Там средствами ПВО, по данным ведомства, было сбито:

9 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”,

3 снаряда реактивной системы залпового огня “Ураган”.

О повреждениях на земле и пострадавших ведомство не сообщило. Однако, по данным телеграм-канала Baza, один из снарядов угодил в частный дом на Зареченской улице, в результате чего погиб ребенок , а 44-летний мужчина получил ранения. По неофициальной информации, с ожогами и травмами головы его доставили в больницу.

Отметим, что с украинской стороны официальные лица не комментировали нынешние атаки беспилотников на российские регионы.

Три дрона ударили по российскому НПЗ – есть пострадавшие

Ранее Телеграф сообщил, что в последнее время участились обстрелы российских нефтебаз украинскими беспилотниками. Из-за этого, по мнению некоторых экспертов, России может грозить серьёзный дефицит топлива. Такое мнение озвучил, в частности, российский экономист Игорь Липсиц. По его словам, в скором времени российским властям придется выбирать — обеспечивать топливом армию или выделять горючее на посевную.

России грозит дефицит топлива? Экономист рассказал, почему украинцы бьют по нефтебазам в РФ