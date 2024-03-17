Сбили 35 дронов в восьми регионах. В Минобороны РФ заявили о массовой атаке беспилотников
Министерство обороны России утром в воскресенье, 17 марта, заявило о массовой атаке беспилотников на российские регионы. В общей сложности военное ведомство насчитало 35 сбитых дронов в восьми регионах
Так, по данным Минобороны, в течение минувшей ночи и утра 17 марта беспилотные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территорией:
- Московской области (4 дрона),
- Белгородской области (3 дрона),
- Калужской области (2 дрона),
- Орловской области (1 дрон),
- Ростовской области (1 дрон),
- Ярославской области (4 дрона),
- Курской области (3 дрона),
- Краснодарского края (17 дронов).
В тегерам-каналах Белгорода рассказали о том, что всё утро в городе были слышны сирены ракетной опасности, некоторые местные жители поделились видео со звуками обстрелов и пожаров, вспыхнувших в частном секторе и жилой многоэтажке. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, как минимум четыре дрона сбросили взрывные устройства на территории поселка Октябрьский. В результате взрывов обошлось без пострадавших, но были повреждены линии электро- и газоснабжения.
Среди целей беспилотников этой ночью оказался нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на -Кубани. По данным телеграм-канала Shot, беспилотники хоть и удалось сбить, в результате падения одного из них вспыхнул пожар. На его тушение были брошены 25 единиц техники и 83 человека. Сообщается об одном погибшем - мужчине, который, по предварительным данным, причина смерти — сердечный приступ.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырёх беспилотниках, которые сбили на подлёте к Москве, один из них - в городском округе Домодедово, где расположен один из аэропортов. По официальной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Кроме того, в Минобороны отчитались о “пресечении попытки террористической атаки” в Белгородской области. Там средствами ПВО, по данным ведомства, было сбито:
- 9 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”,
- 3 снаряда реактивной системы залпового огня “Ураган”.
О повреждениях на земле и пострадавших ведомство не сообщило. Однако, по данным телеграм-канала Baza, один из снарядов угодил в частный дом на Зареченской улице, в результате чего погиб ребенок , а 44-летний мужчина получил ранения. По неофициальной информации, с ожогами и травмами головы его доставили в больницу.
Отметим, что с украинской стороны официальные лица не комментировали нынешние атаки беспилотников на российские регионы.
Три дрона ударили по российскому НПЗ – есть пострадавшие
Ранее Телеграф сообщил, что в последнее время участились обстрелы российских нефтебаз украинскими беспилотниками. Из-за этого, по мнению некоторых экспертов, России может грозить серьёзный дефицит топлива. Такое мнение озвучил, в частности, российский экономист Игорь Липсиц. По его словам, в скором времени российским властям придется выбирать — обеспечивать топливом армию или выделять горючее на посевную.
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