Санду "проиграла" выборы в Молдове. Почему все-таки осталась президентом?

Опубликовано: 04.11.2024 17:33 , Обновлено: 04.11.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы огласила итоговые результаты президентских выборов. Согласно им, Майя Санду, которая является главой государства сейчас, одержала победу. Однако это могло быть не так, если бы не учитывались голоса избирателей за пределами Молдовы.

Так, согласно итоговым результатам ЦИК, Санду набрала 55,33% голосов (или 929 964 человек), а ее соперник, бывший генеральный прокурор страны и представитель Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло - 44,67% (или 750 644).

Скриншот: pv.cec.md

Если же смотреть результаты голосования только в Молдове, то ситуация меняется в пользу Стояногло. Он набрал 51,33% голосов (694 362 человек), а Санду - 48,67% (658 395).

Скриншот: pv.cec.md

То есть Санду в итоге победила благодаря избирателям за пределами Молдовы: 82,83% (или 271 569 человек) проголосовали за действующего президента и 17,17% (56 282) - за Стояногло.

Скриншот: pv.cec.md

К слову, Санду стала первым в истории Молдовы президентом, переизбранным на второй срок через прямые выборы. Отметим, что она отличается от Стояногло более проевропейской позицией. Политик поддерживает стремление Молдовы вступить в Евросоюз к 2030 году, в то время как бывший генпрокурор заявил, что в случае победы на выборах он поддержит идею интеграции с ЕС, но также будет развивать связи с Россией «в национальных интересах самой Молдовы».

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Вероятно, поэтому перевес в пользу Санду на участках за рубежом такой значительный: молдавская диаспора в других странах в основном выступает за евроинтеграцию.

Ранее Telegraf.news писал, что вместе с первым туром президентских выборов в Молдове 20 октября провели конституционный референдум о вступлении страны в Евросоюз.

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