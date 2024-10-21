Более половины молдаван проголосовало за вступление в ЕС. Сколько выступило против?

Опубликовано: 21.10.2024 09:45 , Обновлено: 21.10.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы к утру 21 октября обработала 98,38% бюллетеней на президентских выборах и конституционном референдуме о вступлении страны в Евросоюз (ЕС). По последним данным, число сторонников евроинтеграции превышает противников, но всего на 0,14%.

В частности, по информации молдавского ЦИК, 49,93% избирателей проголосовали против вступления в ЕС, а 50,07% — за. Как видим, разница совсем небольшая, однако обработано еще не 100% бюллетеней.

Что касается результатов президентских выборов, то больше всего голосов, по данным Центризбиркома, набрала действующий президент Молдовы Майя Санду ( 41,98% после обработки 1,52 млн голосов). После Санду идет бывший генеральный прокурор страны Александра Стояногло с результатом 26,31% . Это политик с пророссийскими взглядами, представляющий на президентских выборах Партию социалистов Республики Молдова.

За двумя лидерами гонки расположились представители оппозиции Ренато Усатый ( 13,74% ) и Ирина Влах ( 5,45% ), остальные кандидаты набрали (напомним, по итогам обработки 98,38% бюллетеней) меньше 5% голосов.

Скриншот: pv.cec.md

Скриншот: pv.cec.md

Так как никто из кандидатов не набирает 50%, 3 ноября должен состояться второй тур выборов, где Санду поборется за пост президента со Стояногло. Кстати, сама Санду вечером 20 октября заявила, что «преступные группировки, сотрудничающие с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну, используя десятки миллионов евро, ложь и пропаганду”.

Как утверждает действующий президент, эти “преступные группы” хотели купить 300 тыс. голосов и “подорвать демократический процесс”, передал канал Sky News.

Ранее Telegraf.news рассказывал об 11 кандидатах на президентских выборах в Молдове, а также о прогнозах соцопросов, в том числе касательно референдума о вступлении страны в ЕС.

В Молдове объявили «день тишины» накануне выборов и референдума. Кому предсказали победу соцопросы?