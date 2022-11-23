Саммит ОДКБ в Армении закончился "зелёным светом" для Азербайджана

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.11.2022 22:54 , Обновлено: 23.11.2022

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября отказался подписывать декларацию Совета ОДКБ и проект о мерах по оказанию помощи Армении. Никол Пашинян обвинил организацию в отказе от "союзнических обязательств" и даче "зелёного света" дальнейшей агрессии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Секретарь ОДКБ Станислав Зась признал, что документы не были согласованы.

“Удручает, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, тем более что до сегодняшнего дня нам фактически не удалось прийти к решению о реакции Организации на агрессию Азербайджана против Армении”, - заявил Никол Пашинян.

По мнению премьера Армении “отсутствие четкой политической оценки” означает “не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств”, но и в Азербайджане могут это воспринять “как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии”. “А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ”, - заявил Никол Пашинян.

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В свою очередь, генсек ОДКБ Станислав Зась на итоговом брифинге признал, что на Совете не удалось согласовать два итоговых документа.

“Документ (об оказании помощи Армении - Ред) был признан в целом подготовленным, но нуждается в доработке. Поручено доработать и представить на подписание главам государств. То же самое касается декларации. Высокая степень готовности, но нужно будет внести ряд корректировок в документ», - признался генсек ОДКБ.

В свою очередь, [link href=“https://news.am/rus/news/731696.html” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] news.am, Александр Лукашенко вот как пояснил, что не считает, что ОДКБ не помогло Армении: “Думаю, выражу мнение всех. Мы не в стороне. Мы не так, как сказал здесь Никол Воваевич, что ОДКБ не удержала Азербайджан от агрессии. Не наше дело кого-то удерживать. Но по факту мы должны реагировать. Так мы готовы реагировать”.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем предложил обсудить, как организации работать дальше, чтобы ее не называли «бумажным тигром».

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