"Россияне нанесут удар с утроенной силой" — Польский генерал Скшипчак предрек Украине "ужасные месяцы"

🎤 Мнение

Опубликовано: 09.11.2024 16:16 , Обновлено: 09.11.2024

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что после победы Дональда Трампа на выборах США российская армия начнет масштабное наступление и "нанесет удар с утроенной силой". Он спрогнозировал "ужасные месяцы" на фронте как минимум до конца января 2025 года.

По мнению Скшипчака, после победы Трампа у президента России Владимира Путина осталось “мало времени, чтобы занять более выгодную для себя позицию на переговорах”, поэтому он “сделает все, чтобы контролировать как можно большую часть территории восточной Украины силами своих военных”.

Он уточнил, что присяга Дональда Трампа должна состоятся 20 января 2025 года - “именно столько времени есть у Владимира Путина, чтобы активизировать военные действия в Украине и уничтожить большую часть территории, которую он не завоевал».

“Трудно представить себе другой сценарий», - оценил ситуацию на фронте генерал Скшипчак в интервью польскому изданию Fakt.

Переговоры Путина с Трампом рано или поздно состоятся. По словам генерала, избранный президент США будет настаивать на прекращении боевых действий.

“Речь идет не о заключении мира, а о прекращении боевых действий и начале любых переговоров, которые могут привести к прекращению огня. Но пока этого не произошло, Путин знает, что время, когда Трамп обратится к нему по этому вопросу, уже скоро”, — отметил он.

Фото: Генштаб ВСУ

По мнению Скшипчака, у Украины сейчас две проблемы - “возможное уничтожение западной Украины к западу от Днепра и нехватка армии”.

“И россияне нанесут удар с утроенной силой в надежде получить еще больше”, — заявил эксперт.

“Вот почему я говорю, что это будут ужасные месяцы, потому что у украинцев нет армии, чтобы остановить это российское наступление. И в то же время русские будут наносить удары вглубь Украины, чтобы парализовать функционирование этого государства к западу от Днепра, то есть парализовать функционирование общества украинского народа”, — добавил он.

Польский генерал убежден, что предполагаемый мирный план Дональда Трампа “не поможет”, потому что «его нет и никогда не будет».

Также он считает, что единственной альтернативой этой войне, похоже, является прекращение огня, потому что продолжать ее невозможно. Однако, по словам Скшипчака, Трампу “не удастся прекратить войну одним телефонным звонком”.

“Такой возможности не существует. Не существует такой войны, которая закончится одним телефонным звонком», - резюмировал бывший командующий сухопутными войсками Польши.

Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Зеленский заявил, что созвонился с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с “исторической убедительной победой”. По словам президента Украины они “согласилась поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество”.

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Позже стало известно, что в телефонном разговоре принимал участие Илон Маск, и содержание беседы оказалось обнадеживающим для украинского лидера.

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