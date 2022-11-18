Россия запустила по Украине имитатор ядерной боеголовки - Defense Express

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Опубликовано: 18.11.2022 10:29 , Обновлено: 04.07.2024

Издание Defense Express сообщило 18 ноября, что Россия во время ракетной атаки 17 ноября запустила по украинской территории ракету Х-55 с имитатором ядерной боеголовки.

Издание сослалось на собственные источники в ВСУ, которые обнаружили и исследовали остатки ракеты. Ее сбили над Киевом. По [link href=“https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rosija_zapuskaje_po_ukrajini_krilati_raketi_z_imitatorom_jadernoji_bojegolovki-9677.html” rel=“noopener” target=“_blank”] данным [/link] Defense Express, ракета изначально не была заряжена, а болванка, установленная вместо боезаряда, свидетельствует о нехватке ракет.

[info_b]Официально власти Украины или Генштаб эту информацию не комментировали. В России тоже. [/info_b]

Фото обломков ракеты, которую назвали имитатором ядерной

“Проще говоря – для этого удара [россияне] взяли как минимум одну Х-55 из своего “ядерного арсенала”, “открутили” с этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую “болванку”, и так и отстреляли по Украине, - написали в издании. - Хотя не будем исключать, что по мере развития событий таких ракет сегодня окажется как минимум несколько”.

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Эксперт Defense Express указал, что Х-55 – это советская ракета, которая изначально разрабатывалась именно как носитель ядерного оружия под так называемую “спецБЧ” (так на советском и российском военном жаргоне обозначается ядерная боеголовка). Обычная и ядерная боеголовка конструктивно между собой отличаются.

По словам эксперта, россияне смогли снять ядерный ядерный боезаряд с ракеты, “а вот зарядить туда обычную боеголовку – конструктивной возможности не было”. Из-за чего и применили для удара ракету Х-55 с пустой “болванкой”. Вероятно, чтобы отвелчкь внимание украинских ПВО от других ракет и БПЛА.

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Х-55 была разработана в конце 70-х - начале 80-х. Летает на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Предназначена для применения против стратегически важных стационарных наземных целей с заранее известными координатами. Носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160.

Специально для ракеты [link href=“https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55” rel=“noopener” target=“_blank”] разработана [/link] малогабаритная боевая часть с термоядерным зарядом мощностью 200—500 Килотонн. Для примера, ракета с боеголовкой 150 килотонн поражает все на расстоянии до 8 километров.

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Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео удара российской ракеты в областном центре, городе Днепр.

Появилось видео удара российской ракеты по дому в Днепре