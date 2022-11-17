Появилось видео удара российской ракеты по дому в Днепре

🎥 Видео

Опубликовано: 17.11.2022 12:27 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео удара российской ракеты в областном центре, городе Днепр.

Видео снято на регистратор в машине, которая проезжала по улице недалеко от места ракетного удара. На нем видно, как происходит мощный взрыв, а обломки летят в проезжающие рядом машины и пешеходов.

https://twitter.com/Demobomba/status/1593170832842690560?t=CkkXfllFNEJxvJ8gidu7Vw&s=19

После удара по Днепру в больницах уже оказались 14 раненых, сообщил глава области Валентин Резниченко. «Попадания были в двух районах. Пострадали жилые дома», - написал украинский чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что город Днепр и южный район Одессы пострадали от российских обстрелов в четверг, сообщили украинские официальные лица. По данным украинских властей, Россия 17 ноября проводит ракетные обстрелы газодобычи и промышленных предприятий Украины.

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