Россия атаковала газодобывающие объекты Украины

Опубликовано: 17.11.2022 11:54 , Обновлено: 17.11.2022

Город Днепр и южный район Одессы пострадали от российских обстрелов в четверг, сообщили украинские официальные лица. По данным украинских властей, Россия 17 ноября проводит ракетные обстрелы газодобычи и промышленных предприятий Украины.

“Российские террористы только что обстреляли город Днепр, - сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram. - Есть несколько попаданий в два объекта инфраструктуры”.

Глава ОВА Днепропетровской области Резниченко уточнил, что уже есть пять пострадавших в Днепре, и рассказал о сильном пожаре на промышленном предприятии.

https://twitter.com/Apocalypto321/status/1593160135031279616?t=nGyJ6OrFN7gw6mJ1OR_PXA&s=19

«Попадания были в двух районах. Пострадали жилые дома. В результате ударов - пять пострадавших. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести», - написал Резниченко.

Премьер украинского правительства Денис Шмыгаль написал, что основная цель российских обстрелов - газолдобыча. “Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, “Южмаш”, - рассказал Денис Шмыгаль.

В свою очередь, глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил в своем аккаунте в Telegram, что произошел “ракетный обстрел объекта региональной инфраструктуры”.

Ранее Телеграф сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров покинул саммит G20 до массированного российского ракетного удара по Украине. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 15 ноября, что ракетные атаки России во вторник по всей Украине показывают, что Россия думает о любых возможных мирных переговорах.

Лавров улетел с Бали до ракетного удара России по Украине