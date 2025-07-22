Россия запретила въезд в страну евродепутатам, голосовавшим за «враждебные» резолюции и законопроекты ЕС

Опубликовано: 22.07.2025 13:42 , Обновлено: 22.07.2025

Министерство иностранных дел России 22 июля выступило с официальным заявление по поводу расширения санкций Европейского союза против Москвы. В ответ на 17-й и 18-1 пакеты санкций, которые были утверждены Советом ЕС 20 мая и 18 июля, российское внешнеполитическое ведомство расширило визовые ограничения для официальных лиц из Евросоюза.

Санкции ЕС в МИД России назвали “нелегитимными ограничительными мерами”, которые, по их мнению, “подрывают прерогативы Совета безопасности ООН”. В качестве ответной меры российская сторона выбрала “существенное расширение” действующих визовых ограничений как для представителей стран ЕС, как и других европейских государств, которые, по мнению Москвы, “встраиваются в антироссийскую политику Брюсселя”.

Как сообщили в МИД, в расширенный санкционный список попали:

сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждане стран-членов ЕС и других государств, которые оказывают военную помощь Киеву, участвуют в организации поставок Украине товаров двойного назначения, а также ведут деятельность, “направленную на подрыв территориальной целостности” России и на “организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море”;

представители евроструктур, госорганов стран ЕС и других европейских государств, которые причастны к созданию специального трибунала по “преступлению агрессии против Украины”, а также выступают за конфискацию российских госактивов или передачу прибыли от их реализации Киеву, ответственных за введение санкций против России и “пытающихся навредить отношениям России с другими государствами”;

гражданские активисты и представители научного сообщества, которые, по мнению российских властей, “отличились своей русофобской риторикой”;

депутаты стран-членов ЕС и Европарламента, которые голосовали за резолюции и законопроекты, направленные против России.

При этом в МИД выразили уверенность в том, что санкции “не способны оказать какое-либо влияние на политику” России и страна “продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка”. На новые санкции, которые уже анонсировали в Европейском союзе, российский МИД пообещал дать “своевременный и адекватный ответ”.

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