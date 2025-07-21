Больно ударят не только по России? Эксперты оценили 18-й пакет санкций ЕС

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Опубликовано: 21.07.2025 10:57 , Обновлено: 21.07.2025

Российские эксперты и политики уже оценили силу 18-го пакета санкций, который с трудом одобрил Евросоюз. И если Евросоюзе его уже назвали самым "жёстким", то в РФ считают "тяжёлым ударом".

По данным экспертов красного российского ТГ-канала “Шепот нефти”, который освещает нефтегазовую сферу РФ, 18-й пакет санкций Евросоюза станет ” тяжёлым ударом по нефтегазовой отрасли России и усилит давление на всю российскую экономику”.

По прогнозу экспертов, российские нефтяные компании из-за новых ограничений столкнутся с потерей доходов, а азиатские покупатели получат дополнительные скидки на российскую нефть.

“Это резко снизит маржинальность экспорта и негативно скажется на финансовой устойчивости нефтяников. Включение российской СПГ-компании в санкционный список усиливает тревогу всего газового сектора и усложняет реализацию новых проектов по производству СПГ, лишая их международных технологий и капитала”, - подвели итог российские эксперты.

Они считают, что на мировом рынке из-за санкций продолжится рост цен на энергоносители. Коснутся санкции и Беларуси из-за новых финансовых ограничений, что “усилит экономическое напряжение внутри Евразийского союза и увеличит нагрузку на российский бюджет”.

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Там подсчитали, что новый пакет санкций ЕС “ускорит процесс выдавливания России из глобальных энергетических цепочек, серьёзно усложнив перспективы нефтегазового сектора и экономики в ближайшей и среднесрочной перспективе”.

“Важнейшее оружие”

О серьезности санкций свидетельствует и сообщение Дмитрия Медведева, бывшего президента России, а ныне члена Совета безопасности РФ. В своем Телеграм-канале он обрушился с рядом оскорблений как на чиновников ЕС (назвав одну из них “омерзительной старухой”), так и на целые страны (мы не приводим их в статье по этическим соображениям и во избежание пропаганды межэтнической розни).

При этом Медведев призвал россиян ненавидеть европейцев.

“Нам нужно лишь как можно дольше сохранять память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки. Ненависть – важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности – любви. Конечно, в отношении тех, кто её достоин”, - призвал россиян российский политик.

Новость Телеграф

Китай пригрозил ответом, Индия пожаловалась на “двойные стандарты”

Тем временем, министерство торговли Китая предупредило в понедельник, 21 июля, что введение европейских санкций против китайских компаний и финансовых учреждений в рамках 18-го пакета против России окажет «серьёзное негативное влияние» на двусторонние экономические и финансовые отношения. Пекин предупредил об ответных «необходимых мерах».

Представитель Минторга Китая обвинил ЕС во включении китайских компаний в санкционный список на основании «беспочвенных обвинений».

«Подход европейской стороны противоречит духу консенсуса между китайскими и европейскими лидерами и окажет серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС», — заявили в Китае.

Власти Пекина призвали ЕС «немедленно прекратить свои ошибочные действия» и заявили, что примут «необходимые меры» для защиты законных прав и интересов китайских компаний и банков.

Власти Индии также заявили, что не присоединятся ни к каким односторонним санкциям, и призвали покончить с “двойными стандартами” в торговле энергоносителями. По данным агентства Bloomberg, Индия была одним из крупнейших поставщиков переработанных нефтепродуктов в ЕС, и значительная часть из них производилась из российской нефти. Новые санкции запретили такие поставки.

Самый жёсткий пакет?

На прошлой неделе стало известно, что Брюссель объявил о новом пакете санкций против России, который чиновники Евросоюза назвали одним из самых жестоких. Санкции затронули энергетический, банковский и военный секторы экономик России, но также в нем есть как белорусские, так и китайские и индийские компании. Так в пакет попали впервые два небольших банка.

Брюссель также принял решение ввести ограничения в отношении еще 105 судов так называемого теневого флота, их операторов, а также ограничить доступ российских банков к зарубежным операциям.

Ранее Telegraf.news писал, что Европейский союз расширил санкционные списки, добавив в них восемь белорусских компаний, связанных, по их предположению, с военно-промышленным комплексом. Решение принял Совет ЕС 18 июля. 19 июля оно опубликовано в Официальном журнале Европейского союза.

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