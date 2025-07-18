ЕС одобрил "самый жёсткий" 18-й пакет санкций против России. Что запретил в этот раз?

Опубликовано: 18.07.2025 11:38 , Обновлено: 18.07.2025

Страны Европейского союза (ЕС) достигли договоренности по 18-му пакету санкций против России, сообщили агентства Reuters и Bloomberg. В список ограничений вошли блокировки российских банков, новая предельная цена на российскую нефть и многое другое.

“ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России”, — написала глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в понедельник в соцсети X.

“Мы будем продолжать повышать потери [России], поэтому прекращение агрессии становится единственным путем продвижения вперед для Москвы”, — заявила Каллас.

В пакете санкций, пока ещё не опубликованном, будут запрет на транзакции, связанные с российским газопроводом “Северный поток” , и ограничения для российского финансового сектора (отключение еще около 20 российских банков от системы SWIFT и полный запрет на транзакции).

“Я приветствую соглашение по 18-му пакету санкций против России. Мы наносим удар в самое сердце российской военной машины. [Меры] нацелены на банковский, энергетический и военно-промышленный секторы и включают в себя новый динамичный предел цен на нефть”, — написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на X.

Подробнее о новых санкциях

В рамках новых санкций, направленных на то, чтобы подорвать военный потенциал России, по сообщению Le Monde, страны ЕС согласились снизить порог цены на российскую нефть, экспортируемую в третьи страны по всему миру. Теперь он будет динамическим и не должен быть до 15% ниже рыночной стоимости.

Согласно новой схеме ЕС, которая, как ожидается, получит поддержку союзников по G7 (Группа семи), таких как Великобритания и Канада, новый уровень будет начинаться с 47,6 доллара и может быть скорректирован по мере изменения цен на нефть в будущем.

Кроме того, чиновники ЕС сообщили, что внесут в черный список еще более 100 судов из “теневого флота” устаревших танкеров, используемых Россией для обхода ограничений на экспорт нефти. В списке будут также меры, направленные на то, чтобы не допустить возобновления работы остановленных газопроводов “Северный поток-1” и “Северный поток-2”.

Среди других санкций:

ограничения в отношении принадлежащего России нефтеперерабатывающего завода в Индии;

санкции против двух китайских банков;

расширенный запрет на операции с российскими банками;

дополнительные ограничения на экспорт товаров “двойного назначения”, которые могут быть использованы на поле боя в Украине.

Ранее в Кремле отвергли давление Евросоюза, заявив, что не будут соглашаться с требованием ЕС о прекращении боевых действий в Украине.

«Чем серьезнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными, чем серьезнее, ну, скажем так, как от ружья отдача в плечо. Все-таки оружие это обоюдоострое. И поэтому давайте дождемся, в каком виде он будет принят», – заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.