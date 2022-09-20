Россия вывела свои подлодки из Крыма — Разведка Британии

Опубликовано: 20.09.2022 09:13 , Обновлено: 20.09.2022

Россия скорее всего вывела свои подводные лодки из порта в Севастополе в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае. Это утверждает британская разведка в сводке за 20 сентября.

«Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса Кило из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае, на юге России», — сказано в сообщении.

[info_b] Подводные лодки класса Кило — собирательное обозначение, принятое в NATO для двух проектов российских подводных лодок.[/info_b]

Там отметили, что это возможно из-за «недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с возросшим потенциалом украинских дальнобойных ударов». Как подчеркнули в разведке, за последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации.

«Гарантия базирования Черноморского флота в Крыму, вероятно, была одной из причин, побудивших президента России Владимира Путина аннексировать полуостров в 2014 году. В настоящее время безопасность базы прямо подорвана продолжающейся агрессией России против Украины», — резюмировали эксперты.

Как писал Телеграф ранее, американский бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудником Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан заявил, что следующие бои в Украине «будут более медленными и кровавыми».

Бои в Украине входят в самую кровавую фазу — Эксперты

При этом, Россия, вероятно, пытается провести «более обдуманный и контролируемый» отвод своих войск из западной части Херсонской области, утверждают в американском Институте изучения войны (ISW). В Минобороны РФ и российских администрациях занятых украинских регионов, наоборот, говорят о проваленном наступлении ВСУ.

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