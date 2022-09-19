🎤 Мнение

Опубликовано: 19.09.2022 20:47 , Обновлено: 19.09.2022

ВСУ не смогут также стремительно освобождать территории дальше, как она это сделала в Харьковской области. Об этом заявил американский бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудником Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан.

“Следующие бои в этой войне, к сожалению, будут больше похожи на происходящие под Херсоном, чем на те, свидетелями которых мы были на Харьковщине, [будут] более медленными и кровавыми. Российские войска сконцентрированы на Донбассе и юге Боевики “ДНР”/“ЛНР” будут воевать на “своей” территории. А Путин публично заявил, что Донбасс и Крым являются приоритетными для его “специальной военной операции”, — [link href=“https://tsn.ua/ru/exclusive/na-poroge-bitvy-za-herson-amerikanskiy-brigadnyy-general-sprognoziroval-dalneyshie-porazheniya-putina-2161255.html” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] Кевин Райан в интервью украинскому телеканалу ТСН.

По его словам, полностью военного решения для окончания войны в Украине нет, а значит в конце все равно будут переговоры.

А немецкий обозреватель Александр Фридман считает, что военные действия в Украине станут в ближайшее время очень кровавыми.

“Россия форсирует «референдумы» на оккупированных территориях и делает ставку на подразделения вроде ЧВК Вагнера. Украина будет делать все, чтобы сорвать «референдумы», и получит дополнительное вооружение от США и стран ЕС. Выглядит так, что нас ожидает очень кровавый этап войны”, - [link href=“https://t.me/Alexander_Friedman/2697” rel=“noopener” target=“_blank”] написал [/link] он в своем тг-канале.

“Совсем не хорошо”

В свою очередь, укаринский военный эксперт Олег Жданов сообщил, что рсгсицсике войска уже активно применяют иранские дроны в Харьковской области.

“Начинает подтверждаться информация, что дронов было поставлено не 10, не несколько десятков, как мы предполагали, а намного больше, и российская сторона начинает их активно применять, что для нас это совсем нехорошо"", - сделал он вывод.

“На прошлой неделе беспилотники-камикадзе “Shahed-136”, перекрашенные и переименованные в РФ на “Герань-2”, все чаще стали появляться над бронетанковыми и аритлерийскими позициях на северо-востоке Харьковщины, то есть в той части, где они ее еще контролируют, они начали применять эти дроны. По словам представителя одной из наших бригад, в зоне ответственности его бригады ударами этих дронов были уничтожены две наши САУ-152, две САУ-122, а также два бронетранспортера”, - пожаловался Олег Жданов.

Ранее Телеграф сообщил, что Россия, вероятно, пытается провести “более обдуманный и контролируемый” отвод своих войск из западной части Херсонской области, утверждают в американском Институте изучения войны (ISW). В Минобороны РФ и российских администрациях занятых украинских регионов, наоборот, говорят о проваленном наступлении ВСУ.

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