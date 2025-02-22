Москва выдвинула условие передачи Украине замороженных Западом российских 300 млрд долларов – Reuters

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 22.02.2025 13:35 , Обновлено: 22.02.2025

Россия готова согласиться на использование 300 млрд долларов своих активов, замороженных из-за санкций в Европе, для восстановления Украины, но лишь на собственных условиях. Эти условия, по информации анонимных источников агентства Reuters, представители России предварительно озвучили представителям США.

По данным трёх неназванных источников Reuters, если вопрос использования замороженных активов России будет подниматься в контексте мирных переговоров с Украиной, Москва будет настаивать на том, чтобы как минимум часть этих денег была потрачена на восстановление той украинской территории, которая в настоящее время остаётся под контролем российской армии.

По информации Reuters, после того, как в 2022 году США и их союзники запретили проводить любые транзакции с Центральным банком и Министерством финансов России, на российских счетах оказались заморожены суверенные активы на сумму порядка 300–350 млрд долларов. В основном это европейские, американские и британские государственные облигации, хранящиеся в европейском депозитарии ценных бумаг.

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, пока переговоры между Россией и США находятся на очень ранней стадии, но в Москве уже озвучили своё предложение: Россия могла бы согласиться использовать значительную часть замороженных активов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения.

По словам одного из источников, речь идёт о направлении двух третьих активов на нужды самой Украины, при условии гарантий строгой отчетности. оставшуюся треть, по данным источника, предлагается направить на восстановление подконтрольной Москве территории.

[info_b]Впрочем, пока обсуждения, по словам источников, носят лишь предварительный характер. Агентству Reuters не удалось установить, выносился ли этот конкретный вопрос официально на обсуждение в ходе недавней встречи в Саудовской Аравии. Ни в Кремле, ни в Белом доме, ни в Киеве эту информацию пока никак не комментировали.[/info_b]

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Идея о том, что Россия может согласиться использовать замороженные деньги для восстановления Украины, ранее, как отметило Reuters, публично не обсуждалась. Это, по сути, первое сообщение о тех компромиссах, на которые, как утверждают источники, готова пойти Россия, чтобы прекратить войну.

Ранее Москва называла планы США и ЕС направлять замороженные российские активы на поддержку Украины “грабежом”, тогда как в ЕС их предлагали использовать в качестве своеобразного “репатриационного кредита”.

Кстати, как ранее сообщал Telegraf.news, доходы от замороженных российских активов власти США уже используют для поддержки Киева. Так, в декабре прошлого года Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита в 20 млрд долларов в рамках инициативы G7. Погашать этот кредит решили именно за счёт доходов от замороженных российских активов.

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