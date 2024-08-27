Россия второй день подряд обстреляла Украину «Кинжалами» и «шахедами»

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Опубликовано: 27.08.2024 09:02 , Обновлено: 27.08.2024

В ночь с понедельника на вторник, 27 августа, по всей Украине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за очередного массированного удара российских войск. Второй день подряд они наносят комбинированный ракетно-дроновый удар по украинским городам. По данным военных, в минувшую ночь зафиксирован запуск как минимум трёх ракет "Кинжал", а также десятков беспилотников типа Shahed. Сообщается не только о повреждениях и разрушениях домов, но и о пострадавших и нескольких погибших гражданских.

Согласно данным Telegram-канала украинской интернет-газеты “Страна”, удары минувшей ночью наносились российскими стратегическими бомбардировщиками с применением баллистических ракет. В числе их основных целей украинские эксперты назвали аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

Однако, под удар попали не только военные объекты и объекты критической инфраструктуры, которые российские военные называют своими главными целями, но и жилые дома мирных жителей, а также объекты гражданской инфраструктуры. Так, в Кривом Роге в Днепропетровской области удар пришёлся по гостинице “Аврора”.

По данным МЧС Украины, погибли как минимум два человека, пострадали пятеро. Кроме того, в городе в ходе ночной атаки повреждены как минимум 4 жилых многоэтажки и 6 магазинов.

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В столичном Киеве, по данным местной военной администрации, воздушная тревога за ночь объявлялась 4 раза и продолжалась суммарно более 5 часов.

“Сначала она была связана с атакой вражеских дронов, предварительно типа Shahed. Беспилотники заходили на город волнами и разными направлениями. Около трех ночи противник поднял в воздух несколько бортов МиГ-31К, которые выпустили ракеты «Кинжал» через Киевщину в направлении западных областей Украины. Приблизительно одновременно взлетели несколько вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Предварительно, крылатые ракеты Х-101 с этих бортов атаковали Киев около 5 утра. Воздушный удар, как и вчера, снова закончился волнами атак баражирующих боеприпасов”, - рассказали местные власти о том, как развивалась воздушная атака минувшей ночью.

Киевские власти насчитали за ночь около полутора десятков сбитых ударных дронов и несколько ракет - их точное количество и тип пообещали позднее озвучить в Воздушных Силах Украины.

Минобороны России пока свежий отчёт о ночной атаке не опубликовало, однако в предыдущем отчёте они настаивали на том, что удар ракетами и беспилотниками наносился лишь по «критически важным объектам энергетической инфраструктуры», которые «обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины».

Россия ударила сотнями ракет и дронов по объектам энергетики Украины. Что известно?

Как ранее сообщил Telegraf.news, после массированной атаки России по энергетическим объектам Украины 26 августа президент Владимир Зеленский обратился к странам Запада и призвал союзников сбивать ракеты и БПЛА над территорией Украины, как это они делают, защищая Израиль.

«Настало время для решительных действий» — Зеленский призвал Запад использовать свою авиацию для защиты Украины