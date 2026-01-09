Россия ударила по Украине "Орешником". Что известно

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Опубликовано: 09.01.2026 10:13 , Обновлено: 09.01.2026

Министерство обороны России утро 9 января объявило об ударе ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по территории Украины. В ведомстве назвали это ответом на массированную атаку беспилотников в ночь на 29 декабря, целью которой, по мнению российской стороны, была резиденция президента в Новгородской области.

“Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины”, - говорится в утренней сводке российского ведомства.

В Минобороны заявили о достижении “целей удара” и поражении “объектов производства беспилотных летательных аппаратов” - якобы таких же, что использовались в ходе массированной декабрьской атаки дронов по российской территории. Также в Минобороны признали поражение объектов энергетической инфраструктуры Украины и пригрозили Киеву “ответом” в случае повторения подобных ударов по своей территории.

Никаких видеодоказательств использования “Орешника” в российском ведомстве не предоставили, однако в украинских и российских Telegram-каналах и околовоенных пабликах уже появились видео последствий ночной атаки российских военных.

Так, в Telegram-канале украинской интернет-газеты “Страна” опубликовали несколько видео предположительного удара “Орешником” по Львову

В утренней сводке Вооружённых силах Украины (ВСУ) фигурирует информация об ударе одной баллистической ракетой средней дальности, запущенной, по расчётам украинских военных, с полигона “Капустин Яр” в Астраханской области. Сбить эту ракету не удалось.

По данным воздушного командования “Запад”, скорость этой ракеты составила порядка 13 тыс. км в час. Однако точный тип ракеты украинские военные пока не называли.

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Напомним, в Киеве отрицают атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, точнее тот факт, что именно резиденция была её целью. Такого же мнения придерживаются и спецслужбы США. По оценке ЦРУ, ВСУ (Вооружённые силы Украины) пытались нанести удар по военной цели, расположенной в том же районе, что и резиденция Путина, но не в непосредственной близости.

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