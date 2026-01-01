Украина не атаковала "дом Путина" – разведка США. Удар был по другому объекту?

Опубликовано: 01.01.2026 10:40 , Обновлено: 01.01.2026

Спецслужбы США считают, что украинские военные не атаковали резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с помощью БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Такой информацией поделились источники из сферы национальной безопасности с изданием The Wall Street Journal (WSJ).

По оценке ЦРУ, ВСУ (Вооружённые силы Украины) пытались нанести удар по военной цели, расположенной в том же районе, что и резиденция Путина, но не в непосредственной близости.

Как раз накануне выхода статьи в WSJ президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поделился ссылкой на статью New York Post под заголовком «Громкие слова Путина об „атаке“ показывают, что именно Россия препятствует миру». В статье говорилось, что удара по резиденции, вероятно, не было.

По данным WSJ, Трамп опубликовал свой пост после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал президента по этому вопросу.

Издание уточняет, что американская разведка с помощью спутников, радаров и перехвата сообщений осуществляет мониторинг российского воздушного пространства, военной деятельности и ударов по территории России.

Украина с первых минут отрицала попытку атаки резиденции российского президента. Власти ОАЭ (Объединённых Арабских Эмиратов), Бахрейна, Пакистана, Узбекистана, Казахстана, Ирана, Туркменистана, Таджикистана, Беларуси осудили удар, Индия выразила обеспокоенность, Китай призвал к сдержанности.

[inf]31 декабря Минобороны России провело брифинг, посвящённый атаке на резиденцию в Новгородской области. По данным ведомства, в ночь с 28 на 29 декабря Украина попыталась атаковать резиденцию с использованием 91 беспилотника дальнего действия, атака носила «целенаправленный, тщательно спланированный и эшелонированный характер». Минобороны также показало сбитый беспилотник в зимнем лесу и осколки БПЛА.[/inf]

В свою очередь, президент Беларуси также усомнился, что атака была. А если и была, то приказ о её проведении отдал Владимир Зеленский.

«Я как раз думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести. Ну, кому надо, – я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит», – заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко усомнился в причастности Зеленского к атаке резиденции Путина – «Смысла же никакого нет»