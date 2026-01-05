Трамп отверг обвинения России в атаке Киева резиденции Путина - "Мы проверили"

Опубликовано: 05.01.2026 09:42 , Обновлено: 05.01.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина на Валдае. Он признался, что вначале согласился с поездом России, так как не обладал информацией.

“Я не верю, что был этот удар. Что-то произошло рядом, но это не имело никакого отношения к дому [президента России]” , — сказал президент США в разговоре с журналистами.

По словам главы Белого дома, он изначально поверил Путину, потому что «никто ничего не знал на тот момент, когда я впервые об этом услышал». «Он сказал, что его дом был атакован. Мы не верим в то, что это произошло, теперь, когда мы смогли проверить», — уточнил Трамп.

Ранее свои сомнения по этому поводу высказал и Президент Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что в такой атаке не было смысла. При этом он допустил, что она всё-таки могла быть без ведома Владимира Зеленского, или того ввели в заблуждение.