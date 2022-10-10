Россия ударила по центру Киева ракетами
Утром 10 октября в центре Киева прогремели взрывы. Местные власти и СМИ сообщили о нескольких ракетных ударах. Есть погибшие и пострадавшие. Собрали информацию, фото и видео.
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Как сообщил мэр Киева, удары пришлись по Шевченковскому району в центре города.
https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1579350731748151296
Одна из ракет упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирская, другая — недалеко от офиса Службы безопасности Украины (СБУ). Рядом находится и офис президента Владимира Зеленского.
Кроме того, загорелись машины.
По информации украинских спасателей, есть травмированные и погибшие.
https://twitter.com/1306M_I/status/1579349652918644736
https://twitter.com/RuFailedState/status/1579349016789536768
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Ранее Телеграф писал, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна ответить Украине за «теракт» на Крымском мосту.
«Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — сказал он, не объяснив, что имеет в виду.