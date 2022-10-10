"Нас пытаются стереть с лица земли. Всех" - Зеленский обратился к нации из-за ракетной атаки РФ по городам Украины

Опубликовано: 10.10.2022 10:35 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Владимир Зеленский 10 октября обратился к украинцам из-за ракетных ударов России по городам Украины. Он призвал украинцев беречь себя и обвинил Россию в попытке уничтожить всех украинцев.

“229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Всех. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве”, - заявил он.

“Воздушная тревога не затихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными”, - попросил украинцев глава страны.

Позднее Владимир Зеленский записал и видеообращение, где видно, как он находится не в убежище, а на улице.

“Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские “Шахиды”. У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны”, - заявил президент Украины.

“Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда”, - заявил Владимир Зеленский.

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А 9 октября в своем вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что Россия своими ударами по городам, где нет военных объектов, занимается терроризмом на государственном уровне.

“Абсолютное большинство из них - по гражданской инфраструктуре Украины, по гражданским людям. Постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров”, - считает Владимир Зеленский.

“Террор - это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне - это одно из самых ужасных международных преступлений, которое угрожает не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу”, - сделал вывод президент Украины.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что 10 октября по всей территории Украины массово прогремели взрывы. Известно о многочисленных ракетных ударах по Киеву, Львову, Днепру, Житомиру, Харькову и других крупных городах. Волн пуска ракет уже было три. На момент написания новости обстрелы продолжаются.

Новость Телеграф