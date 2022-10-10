Россия запустила четвертую волну ракет по гражданским объектам в Украине. Что уже разрушила?

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Опубликовано: 10.10.2022 10:55 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские власти сообщили о трёх волнах ракет, которые запустила Россия в основном по гражданским объектам в Украине. В то же время, появилась информация о четвертой волне.

Карта ударов по Украине на 11:20 10 октября

47 ракет в четвертой волне вылетели из Астрахани, сообщил начальник военной администрации Кривого рога Александр Вилкул.

А мэр Киева Кличко посоветовал киевлянам зарядить телефоны и взять в укрытия теплые вещи. Так как ракетные атаки на Киев не прекращаются. Также в украинских тг-каналах появилась не подтвержденная информация об атаке дронов-камикадще со стороны Беларуси.

В то же время, украинские СМИ сообщили, что разрушили русские в первые три волны.

“Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО”, - рассказал глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный.

Киев и область

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Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и в Соломенском районе.

Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры в Киеве.

россияне попали в пешеходно - велосипедный мост на Владимирском спуске.

Есть попадания в другие объекты по городу, детали выясняются.

В Киевской области работает интенсивно ПВО, есть попадание остатков ракет в жилые объекты.

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Львовщина

Удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.

Мощные взрывы прогремели и во Львове. Сейчас в городе наблюдаются перебои со светом и мобильной связью.

Местные школы переведены на дистанционное обучение.

Харьковщина

Удар по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение.

Житомирщина

Удар по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах погас свет.

Днепропетровщина

Массированная ракетная атака на область. Попадания в объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы.

Тернопольщина, Закарпатье, Ивано-Франковщина, Хмельнитчина, Сумщина, Одесщина, Полтавщина:

Массовый многократный ракетный обстрел регионов. Работает ПВО.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Владимир Зеленский 10 октября обратился к украинцам из-за ракетных ударов России по городам Украинв. Он призвал украинцев беречь себя и обвинил Россиию в попытке уничтожить всех украинцев.

«Нас пытаются стереть с лица земли. Всех» — Зеленский обратился к нации из-за ракетной атаки РФ по городам Украины