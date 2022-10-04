Россия собралась демонстративно подорвать ядерное оружие на границе Украины — The Times

Опубликовано: 04.10.2022 10:02 , Обновлено: 04.10.2022

Россия хочет устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия в Черном море на границах Украины. Об этом заявили в британской газете Times со ссылкой на высокопоставленных военных.

В издании утверждают, что Москва планирует подать это как испытание. Кроме того, там пишут, что «секретные эшелоны» с ядерным вооружением уже в пути.

Как подчеркнул газете высокопоставленный военный источник, если ядерное оружие использовать на поле боя, могут также пострадать и российские города на границе с Украиной.

В Times также отметили, что Россия уже сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, так как теряет позиции на поле боя.

Кстати, официально в Министерстве обороны Великобритании полагают, что применение ядерного оружия Путиным сейчас «маловероятно, хотя его поведение иррационально». Однако, по его словам, российского президента предупредили о последствиях не только западные страны, но даже Индия и Китай.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, то США и союзники «уничтожат» российские войска и технику в этой стране, а также Черноморский флот. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью ABC News.

США уничтожат российские войска в Украине в случае ядерного удара — Экс-директор ЦРУ

В свою очередь Белый дом пока не видит никаких сигналов, которые бы заставили США изменить собственную ядерную позицию.

Новость Телеграф