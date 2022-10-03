США уничтожат российские войска в Украине в случае ядерного удара — Экс-директор ЦРУ

Опубликовано: 03.10.2022 09:57 , Обновлено: 04.07.2024

Если Россия применит ядерное оружие в Украине, то США и союзники «уничтожат» российские войска и технику в этой стране, а также Черноморский флот. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью ABC News.

Он отметил, что не разговаривал об этом с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, поэтому дал журналистам «гипотетическое представление».

По словам Петреуса, если РФ применит ядерное оружие в Украине, то это не приведет к присоединению США и НАТО к войне, так как Украина не входит в НАТО. Однако они могут ответить.

В то же время экс-директор ЦРУ добавил, что если радиация распространится на страны НАТО, то это может быть истолковано как нападение на члена НАТО.

«Путин в отчаянии»

Кроме того, Петреус заявил, что президент России Владимир Путин «в отчаянии».

«Реальность поля боя, с которой он сталкивается, я думаю, необратима. Никакая шаблонная мобилизация — это единственный способ описать ее; никакая аннексия; никакие даже завуалированные ядерные угрозы не смогут вывести его из этой конкретной ситуации», — сказал он.

И добавил, что Путину «в какой-то момент придется признать это» и начать «что-то вроде переговоров, которые, как сказал [украинский] президент [Владимир] Зеленский, будут окончательным завершением».

При этом он считает, что «все еще может стать хуже для Путина и для России. И даже применение тактического ядерного оружия на поле боя ничего не изменит». Хотя, по его мнению, нужно «серьезно отнестись к этой угрозе».

Кстати, ранее о том, что США нанесут «сокрушительный удар» по российским военным базам в Крыму или Черноморскому флоту, заявлял и бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

«Ответ Америки, возможно, будет и не ядерным, но это не помешает вооруженным силам США уничтожить российский Черноморский флот или крымские военные базы», — сказал он.

США уничтожат Черноморский флот РФ в случае ядерного удара по Украине — Ходжес

Применение ядерного оружия Россией маловероятно — Минобороны Британии

В свою очередь министр р обороны Великобритании Бен Уоллес полагает, что применение ядерного оружия Путиным сейчас «маловероятно, хотя его поведение иррационально». Однако, по его словам, российского президента предупредили о последствиях не только западные страны, но даже Индия и Китай.

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