Россия снова атаковала Украину «Шахидами» — Генштаб ВСУ

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Опубликовано: 07.12.2022 09:51 , Обновлено: 07.12.2022

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) 7 декабря сообщили о возвращении иранских дронов «Шахид».

«За прошедшие сутки украинские военные сбили 14 ударных дронов типа Shahed-136», — сказано в оперативной сводке.

Главы областей также сообщили, что Россия начала применять иранские дроны вместе с ракетами, пишет Страна.

Например, в Запорожской области местные власти сообщили, что в ночь на 7 декабря «силы обороны сбили полдюжины БПЛА». А в Днепропетровской области ночью сбили восемь беспилотников, заявил глава облсовета Николай Лукашук.

Отметим, что сообщения об атаках «Шахидов» давно не появлялись в сводках. Украинские военные ранее объясняли это наступлением холодов.

Так, по словам помощника командующего Объединенных сил ВСУ Евгения Силкина, иранские дроны сделаны з пластика и других материалов, которые не выдерживают мороза.

Напомним, Киев и Запад полагает, что дроны с маркировкой «Герань-2», которыми РФ атакует Украину, на самом деле иранские Shahed 136. Их еще называют дронами-камикадзе.

ЕС ввел санкции против Ирана за поставки дронов-камикадзе России

Кстати, и в Иране, и в Кремле отрицают поставки вооружения. Например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле ничего не знают о закупках иранских беспилотников для войны в Украине.

Песков заявил, что Путин ничего не знает о покупке Россией беспилотников у Ирана

Однако военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире гостелеканала, думая, что его никто не слышит, проговорился, что Иран поставляет России дроны.

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