Киев создал тайный план мирных переговоров с Россией — WP

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 01.07.2023 09:59 , Обновлено: 01.07.2023

Украинские официальные лица разработали план, который предполагает начало мирных переговоров с Россией. Его представили директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время секретной поездки в Киев в июне, сообщили СМИ со ссылкой на The Washington Post (WP) и его источники.

Как передает BBC, власти Украины презентовали главе ЦРУ «амбициозный план» — вернуть оккупированные Россией территорией и начать переговоры с Москвой «до конца года».

О поездке Бернса в Киев ранее ничего известно не было. По данным СМИ, он встретился с президентом Владимиром Зеленским и руководством разведки Украины, когда ВСУ начали контрнаступление, но «еще не развернули большую часть своих штурмовых бригад, обученных и оснащенных Западом».

В свою очередь, один из чиновников, с которым поговорило WP, глава ЦРУ приехал в Киев, чтобы «подтвердить готовность» администрации Байдена и дальше предоставлять разведданные, чтобы помочь Украине защитить себя.

К слову, издание пишет, что украинские военные чиновники уверены — к осени им удастся вернуть себе «значительную территорию», переместить артиллерию и ракетные комплексы к границе Крыма, а после начать переговоры с Москвой.

«Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу», — считают в Киеве.

Новость Телеграф

Ранее, в апреле 2023 года, Телеграф писал, что Украина сделала на днях самое недвусмысленное заявление о заинтересованности Украины в переговорах. В интервью Financial Times Андрей Сибига, заместитель главы офиса Зеленского, подтвердил готовность к обсуждению мира с Россией. Но есть нюанс.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», — заявил украинский чиновник. Таким образом, власти в Киеве согласились на переговоры о судьбе полуострова, но только после того, как ВСУ смогут провести удачное контрнаступление.

Украина согласилась на мирные переговоры с Россией. При одном условии