Зеленский предлагал Залужному уйти в отставку добровольно - The Times. Кто из генералов отказался занять его пост?

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Опубликовано: 31.01.2024 14:39 , Обновлено: 04.07.2024

Ряд западных СМИ, ссылаясь на собственные источники в правительстве Украины, сообщили об обострении отношений между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным. Так, по данным британского издания The Times, президент предложил главкому добровольно уйти в отставку, однако тот отказался.

По данным трёх источников The Times, в понедельник, 29 января, Владимир Зеленский провел встречу с Залужным и предложил ему покинуть пост. Получив отказ, по словам источника издания, глава государства пригрозил написать приказ об увольнении главкома, о чём тот сообщил после встречи своим замам.

“Залужный вернулся в свой кабинет и сообщил своим заместителям, что его уволили. “Я собираю вещи”, — сказал он одному из офицеров, который спросил его о слухах о его отставке”, - сообщило издание, ссылаясь на собственные источники в украинском правительстве.

Однако, “под давлением военного руководства” и в силу отсутствия немедленной замены Залужному, по данным The Times, Зеленский вынужден был отказаться от своего решения.

Источники британского издания сообщили, что пост главкома ВСУ Зеленский предлагал действующему руководителю украинской разведки Кириллу Буданову и командующему сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, однако оба отказались, что предположительно и повлияло на решение главы государства.

В свою очередь издание The Economist, ссылаясь на собственные неназванные источники, сообщило, что Зеленский предложил Залужному пост секретаря Совета национальной безопасности, от которого тот отказался. При этом издание отметило, что тот факт, что Залужный, несмотря на многочисленные слухи, до сих пор остаётся во главе ВСУ, вовсе не означает, что “работа генерала Залужного в безопасности”.

“Возможно, ему просто ещё не нашли замену”, - написало издание, выразив мнение о том, что увольнение Залужного, которого оно назвало “одной из самых популярных фигур в Украине”, “было бы глубоко спорным и ознаменовало бы поворотный момент в конфликте Украины с Россией”.

Аналогичное мнение выразил ещё один источник - бывший высокопоставленный украинский чиновник, который в интервью The New York Times заявил, что Залужному удается пока сохранять свой пост лишь потому, что “ему пока не удалось найти замену”.

О том, что Зеленский готовится сменить главкома ВСУ сообщила и газета Financial Times. Ссылаясь на четыре неназванных собеседника, издание написало, что Зеленский “ясно дал понять Залужному”, что уволит его с занимаемой должности, независимо от согласия перейти на другой пост, а повременить с отставкой глава государства якобы решил из-за того, что эта информация просочилась в СМИ и вызвала ажиотаж.

Ранее Телеграф сообщил, что глава фракции партии “Слуга народа” в Верховной Раде, которая была сформирована соратниками президента Украины, Давид Арахамия заявил 26 января, что предложил Владимиру Зеленскому рассекретить потери ВСУ за время войны с Россией и намекнул, сколько людей “потеряли украинские защитники во время вторжения России”.

Соратник Зеленского предложил рассекретить потери Украины. На какую цифру намекнул?