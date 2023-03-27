Россия пригрозила Западу "уникальным" оружием, способным уничтожить США

Опубликовано: 27.03.2023 16:32 , Обновлено: 27.03.2023

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 27 марта, что у Москвы есть некое "уникальное" оружие, способное уничтожить любого врага, включая США, если ее собственному существованию будет угрожать опасность.

“Россия… обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал Патрушев.

“Американские политики, попавшие в ловушку собственной пропаганды, по-прежнему уверены, что в случае прямого конфликта с Россией Соединенные Штаты способны нанести превентивный ракетный удар, после которого Россия больше не сможет ответить. Это недальновидная глупость, и очень опасная”, - заявил он.

При этом Патрушев заявил, что “Россия терпелива и никого не запугивает своим военным преимуществом”.

Ранее Телеграф сообщил, что в России начали снимать с консервации советские танки Т-54/55, выпущенные в 40-50-х годах, которые, скорее всего, отправляют на фронт в Украину.

Новость Телеграф

В то же время, в Интернете появились видео и фото странных бронированных машин, на которых установлены башни бронекатеров. Сами броневики являются старыми МТЛБ начала 60-х годов.

Россияне отправили в Украину БТРы-«монстры» с башнями от бронекатеров. Что могут?