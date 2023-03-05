Россияне отправили в Украину БТРы-"монстры" с башнями от бронекатеров. Что могут?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.03.2023 12:34 , Обновлено: 05.03.2023

В Интернете появились видео и фото странных бронированных машин, на которых установлены башни бронекатеров. Сами броневики являются старыми МТЛБ начала 60-х годов.

Одно из первых фото с такими “монстрами” свидетельствует, что такую “модернизацию” в России поставили на поток, так как видны несколько машин на грузовом поезде. На старых военных тягачах установлены старые корабельные зенитные установки с 14,5-мм пулемётами КПВТ, разработанными в 1945 году.

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Российские СМИ пишут, что с помощью скрещивания устаревших БТР и ещё более старых корабельных пулеметных башен в российской армии надеются “эффективно” бороться с воздушными и наземными целями. Почему пришлось придумывать таких монстров, вместо выпуска новых современных машин, там не пояснили.

Возможно, все дело в слишком большом расходе бронемашин. Вот, например, как на этом видео:

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Ранее стало известно, что россияне также переделали часть МТЛБ в “камикадзе”, начиная машины взрывчаткой и отправляя в сторону укреплений ВСУ.

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