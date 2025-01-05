Россия пригрозила Украине "ответными мерами" из-за атаки американскими ракетами большой дальности

Опубликовано: 05.01.2025 09:54 , Обновлено: 05.01.2025

В Министерстве обороны России пообещали принять "ответные меры" в отношении Украины, заявив, что их силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь ракет ATACMS американского производства. Об этом в ведомстве заявили вечером 4 января.

Минобороны РФ утверждает, что ПВО страны сбила восемь баллистических ракет, а также 72 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. В ведомстведобавили, что на эти “действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры”.

В заявлении сказано, что несколько беспилотников уничтожили в Ленинградской области и один - в Курской.

[info_b]ATACMS (англ. Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км.

В настоящее время ракетные комплексы могут использовать ракеты ATACMS четырёх типов. Из них только одна (MGM-168A ATACMS Block 4A) несёт осколочно-фугасную боевую часть. Три других изделия комплектуются кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами; их количество зависит от типа и назначения: так, у ракеты MGM-140A головная часть весом 560 кг несёт 950 боевых элементов, тогда как у MGM-164A она оснащена только 13 изделиями подобного назначения общей массой 268 кг.

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Как отметило CNN, Москва рассматривает использование таких ракет, дальность действия которых достигает 300 километров (186 миль), как серьезную эскалацию.

Уходящий президент США Джо Байден одобрил использование Киевом ATACMS в ноябре 2024 года, заявив, что это было сделано в ответ на то, что Россия расширила конфликт, разместив северокорейские войска.

ВСУ впервые ударили дальнобойной ракетой ATACMS по территории РФ — украинские СМИ

Президент России Владимир Путин пригрозил ответить на украинские удары с использованием ATACMS новой российской баллистической ракетой «Орешник», обладающей ядерным зарядом. Первый и единственный запуск экспериментального оружия, как утверждают российские власти, произвели утром 21 ноября по Днепровскому району Украины.

«Ответная мера на планы США» — Путин заявил об испытании в Украине новой российской ракеты «Орешник»