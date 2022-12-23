Россия пригрозила сократить добычу нефти в ответ на потолок цен ЕС

Опубликовано: 23.12.2022 08:38 , Обновлено: 23.12.2022

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва готова уменьшить добычу нефти на 5-7% или 500–700 тыс. баррелей в сутки в ответ на введенный потолок цен странами ЕС и G7.

Кроме того, по его словам, Кремль намерен запретить поставки нефти и нефтепродуктов всем, кто будет устанавливать или соблюдать потолок цен.

«Поэтому мы готовы идти на понижение частичной добычи. В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тыс. баррелей в сутки, это для нас примерно 5-7%», — сказал Новак.

[info_b]Напомним, Европейский Союз определился с верхней планкой ограничения цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступило в силу 5 декабря.[/info_b]

При этом по итогам 2022 года добыча нефти все-таки вырастет на 2% до 535 млн т. А вот добыча газа в 2022 году сократится «примерно на 18-20%».

Ранее СМИ писали, что в Кремле подготовили указ, где прописаны запреты на продажу нефти, если в контракте указана страна, установившая потолок цен или установлена цена, равная потолку.

К слову, согласно данным, собранным агентством Bloomberg, с тех пор как Европейский союз ввел санкции, экспорт российской нефти сократился более чем наполовину. За неделю, закончившуюся 16 декабря, общий объем поставок из России сократился на 1,86 млн баррелей в день, или на 54%, примерно до 1,6 млн.