Россия запретит продавать нефть странам, которые установили потолок цен — «Ведомости»
В Кремле подготовили «ответ» на введение потолка цен на нефть странами ЕС, которая экспортируется из РФ. Об этом сообщила газета «Ведомости», ознакомившись с проектом указа.
Так, в документе прописаны запреты на продажу нефти, если в конракте:
- указана страна, установившая потолок цен;
- установлена цена, равная потолку.
[info_b]Напомним, Европейский Союз определился с верхней планкой ограничения цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступило в силу 5 декабря.[/info_b]
Кроме того, в проекте есть пункт, согласно которому правительство может разрешить обходить любые запреты, пишет издание.
При этом действие указа, предварительно, не будет распространяться на соглашения, заключенные до 5 декабря.
Кстати, ранее о подобных обсуждения Кремля сообщал и Bloomberg. По их информации, Россия либо установит максимальную скидку на продажу своей нефти, либо введет фиксированную цену на баррель.
К слову, ранее заместитель премьер-министра России Александр Новак заявлял, что Москве не нужно спешить с этим. Кремль успеет применить любую меру противодействия потолку цен еще до конца 2022 года.
А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «никаких потолков Россия признавать не будет».