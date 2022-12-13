Россия запретит продавать нефть странам, которые установили потолок цен — «Ведомости»

Опубликовано: 13.12.2022 16:30 , Обновлено: 13.12.2022

В Кремле подготовили «ответ» на введение потолка цен на нефть странами ЕС, которая экспортируется из РФ. Об этом сообщила газета «Ведомости», ознакомившись с проектом указа.

Так, в документе прописаны запреты на продажу нефти, если в конракте:

указана страна, установившая потолок цен;

установлена цена, равная потолку.

[info_b]Напомним, Европейский Союз определился с верхней планкой ограничения цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступило в силу 5 декабря.[/info_b]

Кроме того, в проекте есть пункт, согласно которому правительство может разрешить обходить любые запреты, пишет издание.

При этом действие указа, предварительно, не будет распространяться на соглашения, заключенные до 5 декабря.

Кстати, ранее о подобных обсуждения Кремля сообщал и Bloomberg. По их информации, Россия либо установит максимальную скидку на продажу своей нефти, либо введет фиксированную цену на баррель.

К слову, ранее заместитель премьер-министра России Александр Новак заявлял, что Москве не нужно спешить с этим. Кремль успеет применить любую меру противодействия потолку цен еще до конца 2022 года.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «никаких потолков Россия признавать не будет».