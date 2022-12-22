Экспорт нефти из России рухнул на 54% - Bloomberg

Опубликовано: 22.12.2022 15:07 , Обновлено: 22.12.2022

Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, с тех пор как Европейский союз ввел санкции, экспорт российской нефти сократился более чем наполовину. За неделю, закончившуюся 16 декабря, которая стала первой полной неделей после введения запрета, общий объем поставок из России сократился на 1,86 млн баррелей в день, или на 54%, примерно до 1,6 млн. Среднее значение за четыре недели также упало до нового минимума в 2022 году.

Одной недели мало, чтобы с уверенностью сказать, что санкции настолько подействовали на нефтяной экспорт России. Однако появились и другие свидетельства того, что рынок сужается. Так, американская нефтяная компания Exxon Mobil стала избегать найма нефтяных танкеров, которые раньше перевозили российские грузы, сообщает Bloomberg. Глобальный энергетический конкурент Shell также предпринял аналогичный шаг.

В компаниях опасаются, что поскольку возможность того, что часть российской нефти останется в танкере, может привести к нарушению санкций. Таким образом, многие транспортные компании могут сами перестать возить росийскую нефть из-за опасений, что потом не смогут выполнять перевозки для западных компаний.

Напомним, что с 5 декабря ЕС запретил импорт российской нефти морским путем и заблокировал судоходство и связанные с ним финансовые услуги для компаний, транспортирующих российскую нефть. В то же время ЕС и G7 установили предельную цену на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

По независимым оценкам, добыча нефти и газа составляет треть ВВП России, половину бюджетных поступлений и 60% экспортных поступлений. До начала войны 30% нефти и газа, продаваемых на мировом рынке, поступали из России.