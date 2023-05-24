Россия «превратила Украину в одну из сильнейших армий мира» - Пригожин

Опубликовано: 24.05.2023 10:12 , Обновлено: 24.05.2023

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в ходе "денацификации", ради которой, по его словам, была объявлена специальная военная операция (СВО), Россия превратила Украину в "нацию, которая известна во всем мире", а ВСУ - "в одну из сильнейших армий мира".

В интервью Константину Долгову, пророссийскому журналисту и активисту родом из Харькова, владелец ЧВК «Вагнер» отметил, что в ходе СВО Украина, наоборот, лишь сильнее “милитаризировалась”.

“Если у них было на начало спецоперации условно 500 танков, теперь у них их пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов – то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали? Теперь мы наоборот – хрен знает как – милитаризировали Украину”, - заявил Пригожин.

“Как-то у нас все вот не складывается”, - добавил он, отметив, что в ходе СВО российские войска “пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов”, но результата - денацификации и демилитаризации - не достигли.

“Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. (…) Легитимизировали Украину. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде”, - заявил Пригожин.

ЧВК “Вагнер” он назвал “лучшей армией в мире”, за которой в списке лучших, по его мнению, следуют Вооружённые си лы Украины.

“У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть различное вооружение, и более того, они работают на любых системах, на советских, на натовских, на чем угодно – одинаково успешно”, - пояснил свою позицию Пригожин.

Пригожин заявил, что не нашел в Украине нацистов и НАТО

Напомним, ранее Пригожин заявлял, что в рамках специальной военной операции Россия не воюет с НАТО, а на территории Украины нет нацистов.

Пригожин рассказал о пользе поражения России в Украине

Он также заявлял, что даже поражение в войне с Украиной России пойдёт на пользу, поскольку в этом случае в стране “произойдут глубинные изменения”. Лучшим вариантом для России Пригожин считал “поставить жирную точку в спецоперации” и “закогтиться” на уже захваченных территориях.