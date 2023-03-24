Пригожин заявил, что не нашел в Украине нацистов и НАТО

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Опубликовано: 24.03.2023 08:42 , Обновлено: 24.03.2023

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 марта заявил, что Россия не воюет с НАТО, а на территории Украины нет нацистов. В Сети появилось видео его заявления.

Он сказал, что Россия воюет “исключительно с украинцами”, оснащенными техникой, предоставленной НАТО, и некоторыми “русофобскими” наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим НАТО.

Также глава ЧВК допустил, что российские чиновники, вероятнее всего, знали, что НАТО предложит Украине военную помощь, потому что “смешно думать, что, когда РФ решила начать войну, она не учла помощь НАТО Украине”.

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Также Пригожин заявил о том, что не уверен в целях “денацификации” Украины, поскольку не знает, есть ли в Украине “нацисты”.

Его заявление проанализировали специалисты Института изучения войны (ISW). По мнению экспертов, своими высказываниями Пригожин “фактически отверг довоенные и послевоенные заявления Кремля о том, что РФ необходимо защищаться от угрозы НАТО в Украине, и подорвал необходимость и вероятность заявленных Путиным максималистских целей его вторжения”.

Ранее Телеграф писал, что глава ЧВК «Вагнер» выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут захватить российский Белгород весной 2023 года.

Пригожин предсказал захват Белгородской области украинцами уже весной