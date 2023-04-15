Пригожин рассказал о пользе поражения России в Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 15.04.2023 12:49 , Обновлено: 15.04.2023

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал статью, где заявил, что в случае поражения России в Украине, в ней произойдут глубинные изменения. При этом он призвал, не отдавать захваченные в Украине территории без боя.

По его мнению, лучшим вариантом для России было бы «поставить жирную точку в спецоперации» и «закогтиться» на уже захваченных территориях.

«Идеальный вариант – это объявить об окончании «СВО», сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задачи «СВО» выполнены. Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть», - заявил он, но уточнил, что не верит в такое развитие событий.

При этом Евгений Пригожин уверен, что ВСУ подготовились к наступлению, и не верит в заявления укаринских властей о нехватке вооружений или боеприпасов.

«Украинцы готовы к наступлению. Мы готовы отразить удар. Лучшим сценарием исцеления России для того, чтобы она сплотилась воедино и стала сильнейшим государством, является наступление ВСУ, при котором никакие подачки и переговоры будут невозможны. И либо ВСУ будут разгромлены в честной драке, либо Россия залижет раны, накопит мускулы и вновь порвет соперников в честном бою. Поэтому я считаю, что вариант договорняков невозможен для будущего России», - заявил основатель ЧВК “Вагнер”.

По мнению Пригожина, некое “глубинное государство” занимается саботажем в России и не дает достигнуть “победы” в Украине. Главарь наёмников ЧВК “Вагнер” уверен, что представители этого “глубинного государства” хотят вернуться к комфортной жизни и дружбе с Западом. По его мнению, российские военные и наемники должны продолжать войну, а у случае проигрыша, когда начнется смута в России, взять в РФ власть в свои руки.

“Радикальные национальные чувства воспрянут как после любого военного поражения, российская военная промышленность начнет работать с десятикратным усилием”, — написал он.