Россия показала, как Украина «создает грязную бомбу». Но что-то пошло не так

Опубликовано: 27.10.2022 10:03 , Обновлено: 04.07.2024

Министерство иностранных дел России опубликовало в своих соцсетях презентацию, как Украина якобы завершает работы по созданию «грязной бомбы». Оказалось, что в качестве иллюстрации они использовали старые фото другой страны. На это обратили внимание в МИД Словении.

«По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии», — заявили в Минобороны РФ 24 октября.

На одном из слайдов написано, что «в качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС».

Часть презентации также опубликовали в соцсетях российского МИД, но на английском языке.

https://twitter.com/mfa_russia/status/1584547788335251462

Однако позже в МИД Словении заявили, что Россия использовала фотографию из презентации словенского Агентства по радиоактивным отходам (ARAO), сделанную в 2010 году. На слайде она находится справа.

Как объяснили в словенском ведомстве, фото использовали «в профессиональных презентациях для широкой заинтересованной общественности в качестве пояснительного материала».

Там также подчеркнули, что на снимке — датчики дыма, которые содержат радиоактивный материал, но не содержат никаких материалов из перечисленных в таблице.

https://twitter.com/govSlovenia/status/1584936237806206976

Кстати, 26 октября российское агентство РИА «Новости» 26 октября опубликовало план подрыва «грязной бомбы» в Украине. Согласно его утверждению, это произойдет над зоной загрязнения Чернобыльской АЭС, которая расположена в 16 километрах от Беларуси.

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В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 26 октября, что заявления властей России о «грязной бомбе» свидетельствуют, что они, возможно, сами намерены ее использовать.

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