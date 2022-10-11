Россия планировала массированную атаку по Украине задолго до подрыва Крымского моста — CNN

Опубликовано: 11.10.2022 12:36 , Обновлено: 11.10.2022

Россия планировала массовые ракетные удары по городам Украины, которые начались 10 октября, «довольно долго». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби телеканалу CNN.

«Скорее всего, это было то, что они планировали в течение довольно длительного времени. Но это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить некоторые из их планов», — сказал он.

При этом Кирби не смог точно сказать, изменил ли президент РФ Владимир Путин свою стратегию в войне окончательно — с «денацификации» на «разрушение украинских городов и инфраструктуры».

Кроме того, в CNN отметили, что массированная атака, возможно, связана с назначением нового командующего войсками РФ в Украине генерала Сергея Суровикина, который служил в Сирии и Чечне.

«В обоих местах Россия без разбора обстреливала жилые районы и разрушала застроенные районы и инфраструктуру, и ее обвиняют в совершении серьезных нарушений прав человека», — заявили в издании.

Напомним, что обстрелы всей территории Украины продолжились и 11 октября. Однако журналисты отметили, что в этот раз российские ракеты меняют свое направление или летают по кругу.

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Ранее Телеграф писал, что разрушение, хоть и частичное, Крымского моста стало не только такой по снабжению полуострова, но и «серьезным психологическим ударом» по всей российской нации, считает немецкий обозреватель Александр Фридман. Ситуацию усугубляет и символизм самого моста, и время нанесения удара — в ночь после 70-летия президента РФ Владимира Путина.

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