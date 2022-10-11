В Украине рассказали, почему на второй день атак российские ракеты летают по кругу
Во время новой атаки по территории Украины 11 октября российские ракеты меняют свое направление или летают по кругу. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. И объяснил, почему.
По его словам, похоже на то, что цель России 11 октября — охота за системами противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
«Много ракет несколько раз меняют свое направление или летают по кругу, с целью зафиксировать местонахождение украинских противовоздушных систем», — написал он в своем телеграм-канале.
Позже Цаплиенко со ссылкой на слова экспертов сообщил, что российские ракеты «не охотятся за ПВО, они пытаются ПВО [обмануть] и отвлечь. Резкие повороты-срыв для ПВОшной ракеты, круг-отвлечение внимания, чтобы другая прошла на сверхнизкой».
Кстати, действительно, прилетов по объектам в украинских городах на момент написания новости меньше, чем в предыдущий день массированной атаки.
Свою версию смены тактики российских обстрелов рассказал и глава Николаевской области Виталий Ким:
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Чаще власти Украины сообщают о работе систем ПВО, чем о попаданиях. Например, в Кривом Роге, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, Киеве и Киевской области и т.д.
Но все же прилеты есть. Очевидцы выкладывают видео с мест происшествий в соцсетях. Моменты засняли в Львове, Днепре и Запорожье, Виннице.
https://twitter.com/tasha267126/status/1579710943209979905?s=20&t=3AkOC_TtyvZF6r208fw-6A
https://twitter.com/Cumshoty_Ashota/status/1579407984085856262?s=20&t=3AkOC_TtyvZF6r208fw-6A
https://twitter.com/JaWernulsa/status/1579326037208756226?s=20&t=3AkOC_TtyvZF6r208fw-6A
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«Похоже новый командующий руськой армии переиграл в детстве в red alert. Лучше б книжки читал», — так оценил массовые пуски ракет глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он также отметил, что «с предыдущего пуска ПВО ВСУ отработало на пятерочку».
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