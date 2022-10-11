В Украине рассказали, почему на второй день атак российские ракеты летают по кругу

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Опубликовано: 11.10.2022 11:22 , Обновлено: 11.10.2022

Во время новой атаки по территории Украины 11 октября российские ракеты меняют свое направление или летают по кругу. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. И объяснил, почему.

По его словам, похоже на то, что цель России 11 октября — охота за системами противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

«Много ракет несколько раз меняют свое направление или летают по кругу, с целью зафиксировать местонахождение украинских противовоздушных систем», — написал он в своем телеграм-канале.

Обновлено Позже Цаплиенко со ссылкой на слова экспертов сообщил, что российские ракеты «не охотятся за ПВО, они пытаются ПВО [обмануть] и отвлечь. Резкие повороты-срыв для ПВОшной ракеты, круг-отвлечение внимания, чтобы другая прошла на сверхнизкой».

Кстати, действительно, прилетов по объектам в украинских городах на момент написания новости меньше, чем в предыдущий день массированной атаки.

Свою версию смены тактики российских обстрелов рассказал и глава Николаевской области Виталий Ким:

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Чаще власти Украины сообщают о работе систем ПВО, чем о попаданиях. Например, в Кривом Роге, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, Киеве и Киевской области и т.д.

Но все же прилеты есть. Очевидцы выкладывают видео с мест происшествий в соцсетях. Моменты засняли в Львове, Днепре и Запорожье, Виннице.

https://twitter.com/tasha267126/status/1579710943209979905?s=20&t=3AkOC_TtyvZF6r208fw-6A

https://twitter.com/Cumshoty_Ashota/status/1579407984085856262?s=20&t=3AkOC_TtyvZF6r208fw-6A

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1579326037208756226?s=20&t=3AkOC_TtyvZF6r208fw-6A

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«Похоже новый командующий руськой армии переиграл в детстве в red alert. Лучше б книжки читал», — так оценил массовые пуски ракет глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он также отметил, что «с предыдущего пуска ПВО ВСУ отработало на пятерочку».

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