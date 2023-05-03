Кремль атаковали китайскими дронами? Эксперт оценил видео ударов

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Опубликовано: 03.05.2023 20:04 , Обновлено: 03.05.2023

На Западе некоторые эксперты уже оценили видео атаки БПЛА по Кремлю в ночь со 2 на 3 мая. Судя по всему, удар был осуществлен относительно опытным оператором и с помощью беспилотников, которые очень похожи на те, что производят в Китае.

Сэмюэл Бендетт, специалист по беспилотникам из Центра военно-морского анализа США, рассказал, что, судя по видеозаписи полета беспилотника, “похоже, что у него тонкие крылья”. Это, по мнению эксперта, указывает на атаку со стороны опытного оператора, хотя и не обязательно государственного субъекта, с использованием беспилотника, такого как Mugin-5 китайского производства стоимостью порядка 10 тыс долларов.

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Mugin-5 - это китайский беспилотник, который может лететь 7 часов, неся нагрузку в 25 кг. Его максимальная скорость 150 км/час, крейсерская - 120 км/ч. Для взлета китайскому БПЛА необходима полоса длиной 60 м. Такие беспилотники на войне в Украине используют как россияне, так и украинцы.[/info_b]

Сэмюэл Бендетт также предположил, что беспилотник мог быть и модели UJ-22 - украинского производства. Последний, согласно веб-сайту производителя, обладает аналогичной скоростью и дальностью полета, но нечёткие видео, попавшие в Сеть, не дают возможности точной идентификации, сообщил телеканал Sky News.

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Украинский дрон UJ-22 Airborne может не только долетет до Москвы, но и гораздо дальше. Максимальный радиус действия разработчики назвали на уровне 800 км, но это в одну сторону. А если сделать из него камикадзе, то запаса хода может хватить на 1600 км. БПЛА может нести 25 нагрузки. [/info_b]

Ранее, в конце апреля, российские источники сообщили, что атака на Севастополь в Крыму была совершена как раз целым роем Mugin-5. Такие беспилотники могут быть заранее запрограммированы на нанесение удара по определенной цели на расстоянии. Но даже эксперты выказали удивление, что кто-то смог подобраться так близко к Кремлю.

Впрочем, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атаку на Кремль могли организовать сами россияне.

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“Мы с интересом наблюдаем за ростом [количества] казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках России. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге”, – заявил советник Офиса Зеленского.

Что известно об ударах?

Российские СМИ озвучили некоторые подробности ночных взрывов в Кремле. Во-первых, между ударами двух беспилотников по Кремлю прошло около 16 минут, сообщил телеканал ТВЦ.

При этом первый беспилотник был зафиксирован над Кремлем в 2:27 ночи по московскому времени. Он взорвался над Сенатским дворцом, после чего на его крыше произошла вспышка. Удар второго беспилотника был зафиксирован в 2:43 ночи, а его обломки упали на территории Кремля.

В Белом доме пока не смогли назвать организатора атаки

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не могут подтвердить российские сообщения о том, что Украина нанесла удар по Владимиру Путину с помощью беспилотника ночью в среду. Выступая перед журналистами, он сказал, что “мы просто не знаем”, когда его спросили о достоверности сообщений.