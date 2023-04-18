Россия отвела войска из-под Донецка — Разведка Британии

Опубликовано: 18.04.2023 09:59 , Обновлено: 18.04.2023

Существует «реальная вероятность» того, что Россия сократила численность войск и наступательные действия в районе Донецка. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании в свежей сводке за 18 апреля.

Там отметили, что вдоль линии фронта Донбасса «продолжаются ожесточенные бои», однако наступательные действия вокруг Донецка «сокращаются».

По мнению британской разведке, оттуда российские войска «скорее всего, перенаправят на Бахмутский сектор».

Что касается Бахмута, то солдаты армии РФ и бойцы ЧВК Вагенр, по данным Великобритании, «продолжают ползучее продвижение» (то есть медленно продвигаются вперед).

«Линия фронта в центре города в основном проходит вдоль главной железнодорожной линии. Украина, как правило, держит охват России с юга вдоль линии улицы Корсунсково, старой главной дороги к западу от города», — сказано в отчете.

В МО Британии отметили, что «для обеих сторон точная последовательность любого значительного сокращения их подразделений вокруг Бахмута стала критическим вопросом, поскольку Украина хочет высвободить наступательные силы, в то время как Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв».

Ранее Телеграф писал, что в секретных документах Пентагона, слитых в Сеть, нашли предполагаемую дату обещанного контрнаступления Украины. В утечках сказано, что «поставки и поддержка направляются в Украину в преддверии украинского наступления, запланированного на 30 апреля».

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В свою очередь глава украинской разведки (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил 17 апреля, что контрнаступление ВСУ уже «идет по плану», но отказался их раскрыть: “Это будет дикость, если я сейчас это сделаю — раскрою замысел россиянам».

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