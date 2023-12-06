Россия отправила в Украину «машины Франкенштейна». Что это такое?

Опубликовано: 06.12.2023 15:52 , Обновлено: 04.07.2024

Россия резко нарастила производство военной техники, сообщило немецкое издание Bild. И наземной, и летающей. Появились и необычные машины, по своим составляющим точно не имеющие аналогов. Что рассказал источник в украинской армии?

В последнее время Россия значительно увеличила производство военной техники. По данным военного эксперта Bild Юлиана Репке, на фронт поступают все новые и новые машины, несмотря на то, что «только за октябрь-ноябрь российская армия потеряла в Украине около 500 единиц бронетехники». Эксперт привел такие цифры: до начала войны за год в РФ производили около 130 современных БТР-82А и примерно 60 танков Т-90М, а сейчас эти показатели выросли вдвое. По словам аналитика, используются в том числе «машины Франкенштейна» – из сваренных частей старой и новой техники.

Согласно данным Bild, растут и поставки на фронт новых беспилотников.

«У россиян в четыре раза больше дронов-камикадзе, чем у нас, – рассказал Bild украинский солдат на условиях анонимности. – Россия учится у нас каждый день».

Эксперт Bild сообщил, что за последние месяцы российские производители научились создавать боевые беспилотники на основе дешевых любительских дронов из Китая и стран Запада. По его словам, сейчас они ежемесячно поставляют на фронт 4000-5000 таких устройств.

«Поставит Украину на колени» — Белый дом объявил о приближающейся победе России. Но есть нюанс?

Тем временем, российские издания сообщили, что на сегодняшний день самый мощный в армии РФ – ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат «Иноходец» . Оказалось – тоже «доработка». Это адаптированный к применению в боевых условиях гражданский беспилотник «Орион» . Боевую версию оборудовали тремя точками подвески – две под консолями крыльев, одна под фюзеляжем. Для «Иноходца» разработали несколько разных управляемых и неуправляемых боеприпасов массой 20, 50 и 100 кг. Этот дрон способен даже нести и применять управляемые ракеты «Вихрь.

В свою очередь, украинские СМИ написали, что Украина выпускает в месяц «десятки тысяч дронов некоторых категорий». Однако самый мощный из состоящих на вооружении ВСУ – американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper . Он на 200 километров в час быстрее Байрактара и летает на высоте до 15 километров. Грузоподъемность – 1700 кг, дальность полета – 1850 км, скорость – 400 км/ч.

[info_b]Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут решать следующие военные задачи:

авиаразведка;

управление огнём и целеуказания;

нанесение ударов по наземным и морским целям;

перехват воздушных целей;

минирование и разминирование;

постановка радиопомех;

ретрансляция сообщений и данных;

доставка грузов подразделениям.

(Википедия)[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога иранских дронов типа Shahed.

В Украине рассказали, сколько производят аналогов российских «шахедов». В чем отличие?