В Украине рассказали, сколько производят аналогов российских «шахедов». В чем отличие?

Опубликовано: 16.11.2023 15:59 , Обновлено: 04.07.2024

Украина наладила серийное производство отечественного аналога иранских дронов типа Shahed 131/136, сообщают украинские СМИ. Министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин рассказал, что за месяц таких БПЛА производят десятки.

«Сейчас есть приличные цифры. Кратный рост производства не всегда удовлетворяет правительство. Нас удовлетворяет десятикратный рост и больше. У нас по многим направлениям такой рост», – заявил Камышин.

Также Укроборонпром запустил серийное производство ударных дальнобойных беспилотников, обладающих лучшими характеристиками, чем у иранских аналогов типа Shahed 131/136. Об этом рассказал генеральный директор компании Герман Сметанин.

«В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог «шахеда», а есть и более мощные модели, потому что «шахеды» так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогих проектов с высокими характеристиками», – пояснил он.

Еще в сентябре на передовой начали испытания беспилотного робота Ironclad украинского производства: он имеет турель, тепловизионную камеру, бронированный панцирь и может разгоняться до 20 км.

Украина разрабатывает и собственный аналог российского дрона-камикадзе «Ланцет», который называется «Перун». По словам вице-премьера Михаила Федорова, есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.

Вице-премьер пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в сто раз по сравнению с 2022 годом.

ГУР Украины показало видео атаки на российские корабли в Крыму