Опубликовано: 05.12.2023 08:30 , Обновлено: 04.07.2024

США не смогут продолжать предоставлять оружие и технику Украине, если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование к концу года, заявил Белый дом в попытке ускорить законодателей в деле одобрения бюджета для помощи Украине. Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило о "сложных переговорах" на Капитолийском холме.

“Прекращение поставок американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя”, - написала Шаланда Янг, директор административно-бюджетного управления Белого дома, в письме спикеру Палаты представителей респубкликанцу и трамписту Майку Джонсону.

“На данный момент нет волшебного источника финансирования. У нас закончились деньги — и почти не осталось времени”, - написала Янг.

Администрация президента-демократа Джо Байдена в октябре запросила у Конгресса почти 106 миллиардов долларов на финансирование планов по обеспечению безопасности Украины, Израиля и границ США, но республиканцы, которые контролируют Палату представителей незначительным большинством голосов, отклонили этот пакет.

Байден, который баллотируется на переизбрание в 2024 году, сплотил союзников по НАТО, чтобы те поддержали Украину. Он не раз заявлял, что президент России Владимир Путин недооценил решимость Запада поддержать своего соседа против российской агрессии.

“Теперь дело за Конгрессом. Конгресс должен решить, продолжать ли поддерживать борьбу за свободу в Украине… или Конгресс проигнорирует уроки, которые мы извлекли из истории, и позволит Путину одержать верх. Это так просто”, - заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

С момента вторжения России в феврале 2022 года в Украину Конгресс США уже одобрил выделение Украине более 110 миллиардов долларов. Но новое финансирование было заблокировано с тех пор, как республиканцы получили большинство в Палате представителей в январе 2023 года.

Спикер Конгресса Джонсон заявил в своих в социальных сетях, что администрация Байдена “не смогла по существу” ответить на вопросы республиканцев по поводу стратегии Штатов в Украине. Республиканцы ранее заявили, что любая помощь Украине должна быть увязана с финансированием расходов на национальную безопасность и пограничную политику США.перкгвооры пока продолжаются.

Почему Украина так зависит от помощи Запада?

Власти Украины с 2014 года не предприняли никаких существенных мер по налаживанию производства основных артиллерийских снарядов и ракет для накапливания в своем арсенале. С момента вторжения России в 2022 году оказалось, что ВСУ могут сражаться только при поддержке со стороны стран-союзниц, которые взяли на себя поставки техники, танков, вооружений и всего остального.

Экс-командующий вооруженными силами США в Европе. генерал Бен Ходжес заявил, что Украина сама виновна в своей зависимости от решений властей западных стран.

“Давайте будем честными – что делала Украина с 2014 года? Уже должны быть горы артиллерийских боеприпасов. Можно быть разочарованным, что Запад не дает больше. А что сделала Украина после 2014 для увеличения собственного производства боеприпасов?”, - задался риторическим вопросом генерал США.