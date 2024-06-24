Россия объявила США "стороной конфликта"

Опубликовано: 24.06.2024 18:40 , Обновлено: 24.06.2024

Россия в понедельник, 24 июня, обвинила Соединенные Штаты в атаке на Крым с использованием ракет ATACMS, в результате которой погибли по меньшей мере 5 и был ранен 151 человек. Министерство иностранных дел в Москве заявило, что атака не останется без ответа, и в то же время предостерегло США от ответных мер. Это было сделано после вызова американского посла в России для объяснений.

В Кремле также не скрывали раздражения из-за поставок американского оружия украинцам. “Вам следует спросить моих коллег в Европе, и особенно в Вашингтоне, правозащитников, почему их правительства убивают российских детей. Просто спросите их об этом”, - заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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[inf]Согласно данным ООН, в Украине были убиты или ранены с момента эскалации войны в 2022 году 1 993 ребенка – в среднем два в день. Об этом сообщила глава Регионального офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для стран Европы и Центральной Азии и Специальный координатор по вопросам беженцев и мигрантов в Европе Регина де Доминисис в мае 2024 года. В то же время, в ООН не публиковали статистику погибших детей и мирных жителей на территории РФ за время войны.

«Как мы видим во всех войнах, безрассудные решения и действия взрослых стоят детям жизни, безопасности и будущего», – констатировала тогда де Доминисис.[/inf]

В понедельник посол США Линн Трейси была вызвана в российский МИД, где ее обвинили в том, что Вашингтон «ведёт гибридную войну против России и фактически стал стороной конфликта». Там пообещали, что нападение на Крым “не останется безнаказанным, (…) будут приняты ответные меры”.

В МИД РФ не стали уточнять, что это могут быть за шаги. Однако Дмитрий Песков был более разговорчив. Отвечая на вопрос, как Россия может ответить на нападение на Крым, он повторил слова Владимира Путина от 6 июня о предоставлении обычных вооружений потенциальным противникам США и их союзниками.

“Какие именно – покажет время”, – добавил он.

Севастополь на западе Крымского полуострова является главной базой Черноморского флота России. И украинцы давно заявляли, что в 2024 году сделают все, чтобы нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре на полуострове. Для этого ВСУ используют дальнобойные ракеты, как своего производства, так и западные. Все дело в том, что США, запрещая украинцам использовать те же HIMARS для ударов по территории России, разрешают удары по Крыму, который считают оккупированной территорией Украины.

В воскресенье, 23 июня, назначенный Кремлем глава администрации Севастополя Михаил Развозаев написал в своем Telegram-канале, что над полуостровом российскими ПВО было сбито четыре воздушные цели, а еще одна ракета “в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города”.

В свою очередь, глава МИД Беларуси Алейник выразил 24 июня “искренние слова соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате удара по Севастополю и террористического акта в Дагестане. Мы всегда были и остаемся рядом с вами и в горе, и в радости”.

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